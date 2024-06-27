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Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 27.06.2024 (обновлено: 07:49 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/pvo-1955752528.html
Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 27.06.2024
Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников
Российские средства ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников над тремя областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:23
2024-06-27T07:49
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
тверская область
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников над тремя областями, сообщили в Минобороны.Военные пресекли попытку Киева совершить атаку по российским объектам. По информации оборонного ведомства, противник применял БПЛА самолетного типа."Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей", — говорится в заявлении.Ранее правительство Тверской области сообщало об отражении двух украинских атак на регион. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили власти региона.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
московская область (подмосковье)
тверская область
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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), тверская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье), Тверская область
Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников

ПВО за ночь сбила семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников над тремя областями, сообщили в Минобороны.
Военные пресекли попытку Киева совершить атаку по российским объектам. По информации оборонного ведомства, противник применял БПЛА самолетного типа.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей", — говорится в заявлении.
Ранее правительство Тверской области сообщало об отражении двух украинских атак на регион. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили власти региона.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМосковская область (Подмосковье)Тверская область
 
 
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