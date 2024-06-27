https://ria.ru/20240627/pvo-1955752528.html

Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 27.06.2024

Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников

Российские средства ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников над тремя областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T07:23

2024-06-27T07:23

2024-06-27T07:49

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

московская область (подмосковье)

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников над тремя областями, сообщили в Минобороны.Военные пресекли попытку Киева совершить атаку по российским объектам. По информации оборонного ведомства, противник применял БПЛА самолетного типа."Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей", — говорится в заявлении.Ранее правительство Тверской области сообщало об отражении двух украинских атак на регион. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили власти региона.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

московская область (подмосковье)

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), тверская область