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Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 27.06.2024
Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников
Российские средства ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников над тремя областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:23
2024-06-27T07:23
2024-06-27T07:49
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников над тремя областями, сообщили в Минобороны.Военные пресекли попытку Киева совершить атаку по российским объектам. По информации оборонного ведомства, противник применял БПЛА самолетного типа."Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей", — говорится в заявлении.Ранее правительство Тверской области сообщало об отражении двух украинских атак на регион. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили власти региона.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Над территорией России за ночь уничтожили семь беспилотников
ПВО за ночь сбила семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями