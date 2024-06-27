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Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 27.06.2024 (обновлено: 06:28 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/pvo-1955746316.html
Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область
Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область - РИА Новости, 27.06.2024
Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область
Силы ПВО отразили две атаки беспилотников в Конаковском округе Тверской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:13
2024-06-27T06:28
специальная военная операция на украине
тверская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Силы ПВО отразили две атаки беспилотников в Конаковском округе Тверской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона."В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны России отразили еще одну атаку БПЛА", — говорится в заявлении.Ранее средства ПВО также уничтожили беспилотник в Конаковском муниципальном округе.По информации правительства региона, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают им все необходимое содействие, говорится в сообщении.Уточняется, что в результате атак беспилотников никто не пострадал.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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тверская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тверская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область

Силы ПВО отразили две атаки беспилотников в Конаковском округе Тверской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Силы ПВО отразили две атаки беспилотников в Конаковском округе Тверской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.
"В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны России отразили еще одну атаку БПЛА", — говорится в заявлении.
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Ранее средства ПВО также уничтожили беспилотник в Конаковском муниципальном округе.
По информации правительства региона, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают им все необходимое содействие, говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате атак беспилотников никто не пострадал.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеТверская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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