https://ria.ru/20240627/pvo-1955746316.html

Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область

Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область - РИА Новости, 27.06.2024

Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область

Силы ПВО отразили две атаки беспилотников в Конаковском округе Тверской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:13

2024-06-27T05:13

2024-06-27T06:28

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Силы ПВО отразили две атаки беспилотников в Конаковском округе Тверской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона."В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны России отразили еще одну атаку БПЛА", — говорится в заявлении.Ранее средства ПВО также уничтожили беспилотник в Конаковском муниципальном округе.По информации правительства региона, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают им все необходимое содействие, говорится в сообщении.Уточняется, что в результате атак беспилотников никто не пострадал.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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тверская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность