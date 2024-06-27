https://ria.ru/20240627/putin-1955859238.html

Путин угостил президента Конго пельменями

Путин угостил президента Конго пельменями - РИА Новости, 27.06.2024

Путин угостил президента Конго пельменями

Пельмени с перепелкой, томленные в квасе телячьи щечки и десерт "Гжель" были предложены участникам российско-конголезских переговоров в расширенном составе,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:28

2024-06-27T14:28

2024-06-27T14:28

владимир путин

дени сассу-нгессо

россия

республика конго

политика

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пельмени с перепелкой, томленные в квасе телячьи щечки и десерт "Гжель" были предложены участникам российско-конголезских переговоров в расширенном составе, которые прошли в Кремле в формате официального завтрака с участием лидером двух стран Владимиром Путиным и Дени Сассу-Нгессо. Участникам переговоров в Кремле предложили салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами, пельмени с перепелкой, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром, следует из меню, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. На горячее гости могли выбрать филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом или томленные в квасе телячьи щечки с кремом из пастернака и овощами. Также был предложен десерт "Гжель" из козьего сыра и голубики. Среди напитков были представлены российские вина "Усадьба Дивноморское". Ранее Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в узком составе.

https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html

https://ria.ru/20240619/menyu-1954028816.html

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владимир путин, дени сассу-нгессо, россия, республика конго, политика, москва