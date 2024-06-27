https://ria.ru/20240627/putin-1955838795.html

Путин оценил вклад президента Конго в позитивные отношения страны с Россией

Путин оценил вклад президента Конго в позитивные отношения страны с Россией - РИА Новости, 27.06.2024

Путин оценил вклад президента Конго в позитивные отношения страны с Россией

Отношения России и Конго развиваются в позитивном ключе, в этом в том числе есть заслуга президента республики Дени Сассу-Нгессо, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:32

2024-06-27T13:32

2024-06-27T15:00

политика

россия

владимир путин

дени сассу-нгессо

республика конго

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Отношения России и Конго развиваются в позитивном ключе, в этом в том числе есть заслуга президента республики Дени Сассу-Нгессо, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы очень многое сделали для того, чтобы они развивались именно в таком позитивном ключе", - сказал Путин в ходе переговоров в Кремле, говоря об отношениях двух стран. Он напомнил о принятом решении о награждении президента Конго государственной наградой. "Позвольте мне исполнить эту почетную миссию", - добавил Путин перед тем, как вручить Сассу-Нгессо орден Почета. Указ о присвоении этой награды был опубликован сегодня утром. В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен ордена "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго".

https://ria.ru/20240627/kongo-1955826389.html

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россия

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политика, россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, республика конго