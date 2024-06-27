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Путин оценил вклад президента Конго в позитивные отношения страны с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
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13:32 27.06.2024 (обновлено: 15:00 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/putin-1955838795.html
Путин оценил вклад президента Конго в позитивные отношения страны с Россией
Путин оценил вклад президента Конго в позитивные отношения страны с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
Путин оценил вклад президента Конго в позитивные отношения страны с Россией
Отношения России и Конго развиваются в позитивном ключе, в этом в том числе есть заслуга президента республики Дени Сассу-Нгессо, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:32
2024-06-27T15:00
политика
россия
владимир путин
дени сассу-нгессо
республика конго
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Отношения России и Конго развиваются в позитивном ключе, в этом в том числе есть заслуга президента республики Дени Сассу-Нгессо, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы очень многое сделали для того, чтобы они развивались именно в таком позитивном ключе", - сказал Путин в ходе переговоров в Кремле, говоря об отношениях двух стран. Он напомнил о принятом решении о награждении президента Конго государственной наградой. "Позвольте мне исполнить эту почетную миссию", - добавил Путин перед тем, как вручить Сассу-Нгессо орден Почета. Указ о присвоении этой награды был опубликован сегодня утром. В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен ордена "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго".
https://ria.ru/20240627/kongo-1955826389.html
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политика, россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, республика конго
Политика, Россия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Республика Конго
Путин оценил вклад президента Конго в позитивные отношения страны с Россией

Путин поблагодарил президента Конго за позитивные отношения РФ и республики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 27 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 27 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 27 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Отношения России и Конго развиваются в позитивном ключе, в этом в том числе есть заслуга президента республики Дени Сассу-Нгессо, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы очень многое сделали для того, чтобы они развивались именно в таком позитивном ключе", - сказал Путин в ходе переговоров в Кремле, говоря об отношениях двух стран.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией
Вчера, 12:48
Он напомнил о принятом решении о награждении президента Конго государственной наградой.
"Позвольте мне исполнить эту почетную миссию", - добавил Путин перед тем, как вручить Сассу-Нгессо орден Почета.
Указ о присвоении этой награды был опубликован сегодня утром. В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен ордена "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго".
Встреча Владимира Путина с президентом Конго Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Встреча Владимира Путина с президентом Конго Сассу-Нгессо
Вчера, 12:34
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДени Сассу-НгессоРеспублика Конго
 
 
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