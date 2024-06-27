https://ria.ru/20240627/putin-1955825325.html

Путин оценил развитие экономических связей с Конго

Путин оценил развитие экономических связей с Конго - РИА Новости, 27.06.2024

Путин оценил развитие экономических связей с Конго

Торгово-экономические связи России и Республики Конго заметно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:45

2024-06-27T12:45

2024-06-27T15:48

россия

владимир путин

дени сассу-нгессо

политика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Республики Конго заметно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Конго Дени Сассу-Нгессо.В ходе встречи Путин отметил, что лидер Конго прикладывает необходимые усилия для развития взаимодействия двух стран практически по всем направлениям."Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", - подчеркнул Путин.Президент России также отметил взаимодействие двух стран на международном треке."Мы благодарны вам за совместную работу на международной арене. У нас в целом все получается", - заявил он.Президент Республики Конго в эти дни находится с официальным визитом в России. Встреча лидеров двух стран проходит в четверг в Кремле.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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Встреча Путина с президентом Республики Конго в Кремле Встреча Путина с президентом Республики Конго в Кремле. 2024-06-27T12:45 true PT0M15S

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россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, политика