https://ria.ru/20240627/putin-1955825325.html
Путин оценил развитие экономических связей с Конго
Путин оценил развитие экономических связей с Конго - РИА Новости, 27.06.2024
Путин оценил развитие экономических связей с Конго
Торгово-экономические связи России и Республики Конго заметно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:45
2024-06-27T12:45
2024-06-27T15:48
россия
владимир путин
дени сассу-нгессо
политика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Республики Конго заметно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Конго Дени Сассу-Нгессо.В ходе встречи Путин отметил, что лидер Конго прикладывает необходимые усилия для развития взаимодействия двух стран практически по всем направлениям."Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", - подчеркнул Путин.Президент России также отметил взаимодействие двух стран на международном треке."Мы благодарны вам за совместную работу на международной арене. У нас в целом все получается", - заявил он.Президент Республики Конго в эти дни находится с официальным визитом в России. Встреча лидеров двух стран проходит в четверг в Кремле.
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Встреча Путина с президентом Республики Конго в Кремле
Встреча Путина с президентом Республики Конго в Кремле.
2024-06-27T12:45
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РИА Новости
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россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, политика
Россия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Политика
Путин оценил развитие экономических связей с Конго
Путин: торгово-экономические связи России и Конго заметно развиваются
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Республики Конго заметно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Конго Дени Сассу-Нгессо.
В ходе встречи Путин отметил, что лидер Конго прикладывает необходимые усилия для развития взаимодействия двух стран практически по всем направлениям.
«
"Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", - подчеркнул Путин.
Президент России также отметил взаимодействие двух стран на международном треке.
"Мы благодарны вам за совместную работу на международной арене. У нас в целом все получается", - заявил он.
Президент Республики Конго в эти дни находится с официальным визитом в России. Встреча лидеров двух стран проходит в четверг в Кремле.