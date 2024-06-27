https://ria.ru/20240627/putin-1955824646.html
У России и Конго сложились хорошие отношения, заявил Путин
У России и Конго сложились хорошие отношения, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2024
У России и Конго сложились хорошие отношения, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у России сложились хорошие и добрые отношения с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:44
2024-06-27T12:44
2024-06-27T12:53
россия
республика конго
владимир путин
дени сассу-нгессо
политика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России сложились хорошие и добрые отношения с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо."Хочу напомнить, что вы еще в советские времена посещали нашу страну, у нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне. Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.Он напомнил, что президент Конго принимал участие в двух саммитах "Россия - Африка", и отметил его усилия для развития двустороннего взаимодействия практически по всем направлениям.
https://ria.ru/20240627/kongo-1955826886.html
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россия, республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо, политика
Россия, Республика Конго, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Политика
У России и Конго сложились хорошие отношения, заявил Путин
Путин: у России и Конго сложились хорошие и добрые отношения
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России сложились хорошие и добрые отношения с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо.
"Хочу напомнить, что вы еще в советские времена посещали нашу страну, у нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне. Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
Он напомнил, что президент Конго принимал участие в двух саммитах "Россия - Африка", и отметил его усилия для развития двустороннего взаимодействия практически по всем направлениям.