https://ria.ru/20240627/putin-1955778947.html

СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу

СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу - РИА Новости, 27.06.2024

СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу

Президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу о последствиях эскалации конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.По мере того как РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:01

2024-06-27T10:01

2024-06-27T23:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу о последствиях эскалации конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.По мере того как лидеры НАТО осознают, что для выправления все более отчаянной ситуации на поле боя одних только денежных вливаний в Украину недостаточно, в последние недели они находят другие, более опасные пути достижения своих целей, говорится в статье. "Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии", — отмечают авторы. Кроме того, Россия недавно направила на Кубу военные корабли, в том числе атомную подводную лодку, в ответ на что США и Канада незамедлительно сделали то же самое. Затем Путин посетил Пхеньян и подписал с Северной Кореей пакт о "взаимной безопасности", обязывающий обе страны прийти на защиту друг друга в случае нападения, пишет издание.Эти события усиливают необходимость поиска политического урегулирования конфликта на Украине, делается вывод в статье.Как заявляли в российском Минобороны, учения нестратегических ядерных сил направлены на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, для чего проводят учения, пояснил он.

https://ria.ru/20240627/sholts-1955761545.html

https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955758393.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, россия