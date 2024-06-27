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СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 27.06.2024 (обновлено: 23:45 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/putin-1955778947.html
СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу
СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу - РИА Новости, 27.06.2024
СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу
Президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу о последствиях эскалации конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.По мере того как РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:01
2024-06-27T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу о последствиях эскалации конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.По мере того как лидеры НАТО осознают, что для выправления все более отчаянной ситуации на поле боя одних только денежных вливаний в Украину недостаточно, в последние недели они находят другие, более опасные пути достижения своих целей, говорится в статье. "Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии", — отмечают авторы. Кроме того, Россия недавно направила на Кубу военные корабли, в том числе атомную подводную лодку, в ответ на что США и Канада незамедлительно сделали то же самое. Затем Путин посетил Пхеньян и подписал с Северной Кореей пакт о "взаимной безопасности", обязывающий обе страны прийти на защиту друг друга в случае нападения, пишет издание.Эти события усиливают необходимость поиска политического урегулирования конфликта на Украине, делается вывод в статье.Как заявляли в российском Минобороны, учения нестратегических ядерных сил направлены на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, для чего проводят учения, пояснил он.
https://ria.ru/20240627/sholts-1955761545.html
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в мире, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия
СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу

RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу о последствиях эскалации конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.

По мере того как лидеры НАТО осознают, что для выправления все более отчаянной ситуации на поле боя одних только денежных вливаний в Украину недостаточно, в последние недели они находят другие, более опасные пути достижения своих целей, говорится в статье.
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"Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии", — отмечают авторы.
Кроме того, Россия недавно направила на Кубу военные корабли, в том числе атомную подводную лодку, в ответ на что США и Канада незамедлительно сделали то же самое. Затем Путин посетил Пхеньян и подписал с Северной Кореей пакт о "взаимной безопасности", обязывающий обе страны прийти на защиту друг друга в случае нападения, пишет издание.
Эти события усиливают необходимость поиска политического урегулирования конфликта на Украине, делается вывод в статье.
Как заявляли в российском Минобороны, учения нестратегических ядерных сил направлены на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, для чего проводят учения, пояснил он.
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