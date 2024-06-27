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Путин проведет переговоры с главой Конго - РИА Новости, 27.06.2024
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01:52 27.06.2024 (обновлено: 02:49 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/putin-1955734222.html
Путин проведет переговоры с главой Конго
Путин проведет переговоры с главой Конго - РИА Новости, 27.06.2024
Путин проведет переговоры с главой Конго
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Конго Дени Сассу-Нгессо, лидеры обсудят двусторонние отношения двух стран и вопросы международной... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:52
2024-06-27T02:49
россия
дени сассу-нгессо
владимир путин
республика конго
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Конго Дени Сассу-Нгессо, лидеры обсудят двусторонние отношения двух стран и вопросы международной повестки дня. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во вторник прибыл в Россию с четырехдневным официальным визитом. Как уточнили в Кремле, лидеры России и Конго намерены обсудить перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня. Продолжение контактов Диалог России и Конго на высшем уровне становится более интенсивным, с предыдущей встречи лидеров прошло меньше года. В июле 2023 лидеры провели встречу на полях саммита "Россия-Африка", президент Конго также присутствовал в качестве гостя на параде в честь дня ВМФ, а также вместе с главой российского государства и африканскими коллегами посетил Кронштадт. Ранее Сассу-Нгессо дважды приезжал в 2019 году, сначала в мае состоялись российско-конголезские переговоры, а в октябре он принял участие в форуме "Россия-Африка" в Сочи. В ноябре 2012 года также находился с официальным визитом в Москве, а в 2006-м в качестве председателя Африканского совета посещал саммит "Большой Восьмерки" в Санкт-Петербурге. Однажды на переговорах с Путиным лидер Конго вспомнил и о более раннем визите в Москву, как рассказал сам Сассу-Нгессо, он приехал на похороны генсека СССР Леонида Брежнева. Интенсивность контактов РФ и Конго усилилась и перед нынешним визитом конголезского лидера. Накануне своей поездки в Москву Сассу-Нгессо, в начале июня принимал в Конго министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обсудив с ним, в том числе, усиление военного и военно-технического сотрудничества между странами. Важная дата В этом году Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Владимир Путин в ходе прошлых российско-конголезских переговоров отметил, что отношения двух стран основаны на "традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга". Отмечал российский президент и высокий рост взаимной торговли, которая в прошлом году за первые четыре месяца показал рост в 85%,отметив его потенциал расти и дальше. По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал российского экспорта в Республику Конго к 2030 году оценивается на уровне около 50 миллионов долларов. На текущий учебный год было увеличено число государственных стипендий для обучение студентов из Конго в российских вузах. Их число составило 250. В то же время в Конго продолжают работу крупные российский бизнес. Путин выделил эффективную деятельность компаний "Лукойл", "Яндекс", а также планы "Росатома" запустить ряд проектов в Конго.
https://ria.ru/20240625/kongo-1955346933.html
https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html
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россия
республика конго
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россия, дени сассу-нгессо, владимир путин, республика конго, в мире
Россия, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Республика Конго, В мире
Путин проведет переговоры с главой Конго

Путин обсудит вопросы международной повестки с лидером Конго Сассу-Нгессо

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Конго Дени Сассу-Нгессо, лидеры обсудят двусторонние отношения двух стран и вопросы международной повестки дня.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во вторник прибыл в Россию с четырехдневным официальным визитом. Как уточнили в Кремле, лидеры России и Конго намерены обсудить перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.
Прибытие президента Конго в Москву - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Прибытие президента Конго в Москву. Прямая трансляция
25 июня, 16:24

Продолжение контактов

Диалог России и Конго на высшем уровне становится более интенсивным, с предыдущей встречи лидеров прошло меньше года. В июле 2023 лидеры провели встречу на полях саммита "Россия-Африка", президент Конго также присутствовал в качестве гостя на параде в честь дня ВМФ, а также вместе с главой российского государства и африканскими коллегами посетил Кронштадт.
Ранее Сассу-Нгессо дважды приезжал в 2019 году, сначала в мае состоялись российско-конголезские переговоры, а в октябре он принял участие в форуме "Россия-Африка" в Сочи.
В ноябре 2012 года также находился с официальным визитом в Москве, а в 2006-м в качестве председателя Африканского совета посещал саммит "Большой Восьмерки" в Санкт-Петербурге.
Однажды на переговорах с Путиным лидер Конго вспомнил и о более раннем визите в Москву, как рассказал сам Сассу-Нгессо, он приехал на похороны генсека СССР Леонида Брежнева.
Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
25 июня, 00:11
Интенсивность контактов РФ и Конго усилилась и перед нынешним визитом конголезского лидера. Накануне своей поездки в Москву Сассу-Нгессо, в начале июня принимал в Конго министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обсудив с ним, в том числе, усиление военного и военно-технического сотрудничества между странами.

Важная дата

В этом году Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Владимир Путин в ходе прошлых российско-конголезских переговоров отметил, что отношения двух стран основаны на "традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга".
Отмечал российский президент и высокий рост взаимной торговли, которая в прошлом году за первые четыре месяца показал рост в 85%,отметив его потенциал расти и дальше. По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал российского экспорта в Республику Конго к 2030 году оценивается на уровне около 50 миллионов долларов.
На текущий учебный год было увеличено число государственных стипендий для обучение студентов из Конго в российских вузах. Их число составило 250. В то же время в Конго продолжают работу крупные российский бизнес. Путин выделил эффективную деятельность компаний "Лукойл", "Яндекс", а также планы "Росатома" запустить ряд проектов в Конго.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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РоссияДени Сассу-НгессоВладимир ПутинРеспублика КонгоВ мире
 
 
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