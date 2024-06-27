https://ria.ru/20240627/putin-1955734222.html

Путин проведет переговоры с главой Конго

Путин проведет переговоры с главой Конго - РИА Новости, 27.06.2024

Путин проведет переговоры с главой Конго

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Конго Дени Сассу-Нгессо, лидеры обсудят двусторонние отношения двух стран и вопросы международной... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:52

2024-06-27T01:52

2024-06-27T02:49

россия

дени сассу-нгессо

владимир путин

республика конго

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Конго Дени Сассу-Нгессо, лидеры обсудят двусторонние отношения двух стран и вопросы международной повестки дня. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во вторник прибыл в Россию с четырехдневным официальным визитом. Как уточнили в Кремле, лидеры России и Конго намерены обсудить перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня. Продолжение контактов Диалог России и Конго на высшем уровне становится более интенсивным, с предыдущей встречи лидеров прошло меньше года. В июле 2023 лидеры провели встречу на полях саммита "Россия-Африка", президент Конго также присутствовал в качестве гостя на параде в честь дня ВМФ, а также вместе с главой российского государства и африканскими коллегами посетил Кронштадт. Ранее Сассу-Нгессо дважды приезжал в 2019 году, сначала в мае состоялись российско-конголезские переговоры, а в октябре он принял участие в форуме "Россия-Африка" в Сочи. В ноябре 2012 года также находился с официальным визитом в Москве, а в 2006-м в качестве председателя Африканского совета посещал саммит "Большой Восьмерки" в Санкт-Петербурге. Однажды на переговорах с Путиным лидер Конго вспомнил и о более раннем визите в Москву, как рассказал сам Сассу-Нгессо, он приехал на похороны генсека СССР Леонида Брежнева. Интенсивность контактов РФ и Конго усилилась и перед нынешним визитом конголезского лидера. Накануне своей поездки в Москву Сассу-Нгессо, в начале июня принимал в Конго министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обсудив с ним, в том числе, усиление военного и военно-технического сотрудничества между странами. Важная дата В этом году Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Владимир Путин в ходе прошлых российско-конголезских переговоров отметил, что отношения двух стран основаны на "традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга". Отмечал российский президент и высокий рост взаимной торговли, которая в прошлом году за первые четыре месяца показал рост в 85%,отметив его потенциал расти и дальше. По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал российского экспорта в Республику Конго к 2030 году оценивается на уровне около 50 миллионов долларов. На текущий учебный год было увеличено число государственных стипендий для обучение студентов из Конго в российских вузах. Их число составило 250. В то же время в Конго продолжают работу крупные российский бизнес. Путин выделил эффективную деятельность компаний "Лукойл", "Яндекс", а также планы "Росатома" запустить ряд проектов в Конго.

https://ria.ru/20240625/kongo-1955346933.html

https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html

https://ria.ru/20240604/liviya-1950415209.html

россия

республика конго

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россия, дени сассу-нгессо, владимир путин, республика конго, в мире