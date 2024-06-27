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Бизнесмен российского происхождения проиграл в США дело об отмывании денег

Бизнесмен российского происхождения проиграл в США дело об отмывании денег - РИА Новости, 27.06.2024

Бизнесмен российского происхождения проиграл в США дело об отмывании денег

Американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер проиграл в США судебный процесс, в рамках которого он обвинялся в содействии отмыванию нескольких... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:44

2024-06-27T20:44

2024-06-27T20:45

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер проиграл в США судебный процесс, в рамках которого он обвинялся в содействии отмыванию нескольких миллионов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на адвоката истцов. Агентство передает со ссылкой на адвоката истцов Мэтью Шварца, что суд на Манхэттене в среду вынес вердикт в пользу города Алма-Аты и казахского банка, "БТА Банка", присудив более 32 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, включая проценты. "Феликс Сатер, специалист по заключению сделок и уроженец Москвы, некогда входивший в ближний круг общения (экс-президента США - ред.) Дональда Трампа, проиграл гражданское дело, в рамках которого его обвиняли в помощи состоятельному казаху в отмывании миллионов долларов через американскую недвижимость, включая апартаменты в башне Трампа в районе Нью-Йорка Сохо", - говорится в сообщении агентства. Как сообщает агентство, Сатер якобы помог некоему Ильясу Храпунову отмыть часть из приблизительно шести миллиардов долларов, предположительно похищенных из банка его тестем, бывшим председателем правления казахского "БТА Банка" Мухтаром Аблязовым, в годы, предшествовавшие финансовому кризису 2008 года. "Я не согласен с решением суда и буду его обжаловать", - заявил агентству Сатер по телефону. Как отмечает агентство, Трамп не имеет отношения к делу Сатера. Однако отмечается, что Сатер когда-то давал рекомендации Трампу по поводу инвестиций в недвижимость.

https://ria.ru/20240105/tramp-1919875013.html

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в мире, сша, манхэттен, алма-ата, дональд трамп, мухтар аблязов, бта банк