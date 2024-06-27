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Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг

Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 27.06.2024

Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг

Тысячи протестующих собрались в четверг вечером в Иерусалиме перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T23:36

2024-06-27T23:36

2024-06-27T23:36

в мире

иерусалим

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в четверг вечером в Иерусалиме перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Jerusalem Post. Участники акции - в основном, молодые люди – перекрыли улицу перед домом премьера и скандируют лозунги "У нас нет безопасности! У нас нет экономики! Мы хотим смены правительства!". Протестующие также разожгли костер на дороге, несмотря на попытки полиции потушить огонь из огнетушителей. Сообщается, что на помощь правоохранителям прибыли подразделения конной полиции.

https://ria.ru/20240624/gaza-1955158945.html

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в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году