https://ria.ru/20240627/protest-1955968508.html
Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг
Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 27.06.2024
Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг
Тысячи протестующих собрались в четверг вечером в Иерусалиме перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T23:36
2024-06-27T23:36
2024-06-27T23:36
в мире
иерусалим
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848081805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c403b7193b54b6938a6a0da2ac7e4a81.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в четверг вечером в Иерусалиме перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Jerusalem Post. Участники акции - в основном, молодые люди – перекрыли улицу перед домом премьера и скандируют лозунги "У нас нет безопасности! У нас нет экономики! Мы хотим смены правительства!". Протестующие также разожгли костер на дороге, несмотря на попытки полиции потушить огонь из огнетушителей. Сообщается, что на помощь правоохранителям прибыли подразделения конной полиции.
https://ria.ru/20240624/gaza-1955158945.html
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848081805_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_2cf103b09ffe7ef8fcd17b33e207e599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг
Jerusalem Post: тысячи протестующих собрались перед домом Нетаньяху в Иерусалиме