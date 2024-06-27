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Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 27.06.2024
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23:36 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/protest-1955968508.html
Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг
Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 27.06.2024
Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг
Тысячи протестующих собрались в четверг вечером в Иерусалиме перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T23:36
2024-06-27T23:36
в мире
иерусалим
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в четверг вечером в Иерусалиме перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Jerusalem Post. Участники акции - в основном, молодые люди – перекрыли улицу перед домом премьера и скандируют лозунги "У нас нет безопасности! У нас нет экономики! Мы хотим смены правительства!". Протестующие также разожгли костер на дороге, несмотря на попытки полиции потушить огонь из огнетушителей. Сообщается, что на помощь правоохранителям прибыли подразделения конной полиции.
https://ria.ru/20240624/gaza-1955158945.html
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в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Перед домом Нетаньяху в Иерусалиме начался антиправительственный митинг

Jerusalem Post: тысячи протестующих собрались перед домом Нетаньяху в Иерусалиме

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в четверг вечером в Иерусалиме перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Jerusalem Post.
Участники акции - в основном, молодые люди – перекрыли улицу перед домом премьера и скандируют лозунги "У нас нет безопасности! У нас нет экономики! Мы хотим смены правительства!".
Протестующие также разожгли костер на дороге, несмотря на попытки полиции потушить огонь из огнетушителей.
Сообщается, что на помощь правоохранителям прибыли подразделения конной полиции.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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В миреИерусалимБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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