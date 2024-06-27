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Карельский производитель натуральных морсов начал первые продажи в Китае - РИА Новости, 27.06.2024
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10:31 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/prodazhi-1955789719.html
Карельский производитель натуральных морсов начал первые продажи в Китае
Карельский производитель натуральных морсов начал первые продажи в Китае - РИА Новости, 27.06.2024
Карельский производитель натуральных морсов начал первые продажи в Китае
Производитель сырья и продуктов из ягод и фруктов из Карелии при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) продал в Китае первую партию готовых и РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:31
2024-06-27T10:31
экономика
россия
китай
ляонин
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Производитель сырья и продуктов из ягод и фруктов из Карелии при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) продал в Китае первую партию готовых и концентрированных морсов на более чем 2,5 миллиона рублей, сообщает центр."Компания разместила свою продукцию в национальных магазинах Made in Russia на китайских маркетплейсах, а также приняла участие в фестивалях-ярмарках "Сделано в России", - говорится в сообщении.Карельский производитель ранее поставлял на внешние рынки только сырье: замороженные ягоды до 500 тонн в сезон, но после пандемии рынок начал меняться, а в последние годы западные производители бакалейной и молочной продукции перестали закупать российские ягоды. Компания переформатировала свою деятельность, модернизировала производство и теперь производит готовый продукт для конечного потребителя: готовые ягодные пюре и полуфабрикаты, а также уникальную линию концентратов морсов в упаковке дойпак.С готовыми продуктами для конечного потребителя компания решила выйти на рынок Китая, для чего приняла участие в первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в преддверии Китайского Нового года в провинции Ляонин, а в мае - во втором фестивале в рамках Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.Продукция компании нетипична для китайского рынка, что вызвало ряд сложностей при организации сбыта, связанных с культурными особенностями страны. Концентрат морса был непонятен китайскому покупателю и воспринимался как фруктово-ягодное пюре. Кроме того, многие дистрибьюторы и покупатели, заинтересовавшиеся продукцией, делали запросы на заказ от одной паллеты, а бизнес-модель производителя предполагает поставки минимально от одного контейнера, поэтому поиск подходящего партнера с опытом в управлении цепями поставок занял достаточно много времени."Те, с кем мы изначально вели переговоры, были, наверное, сами еще не готовы работать с российскими производителями, то есть понимать специфику планирования нашего производства, логистические цепочки. Для нас идеальная модель - это отгружать со склада в Москве свою продукцию, дальше, чтобы китайский партнер занимался вопросами логистики и дальнейшего продвижения его на рынке внутри Китая", - рассказывает заместитель генерального директора карельского производителя натуральных морсов Наталья Рекунова.Именно по такой модели работают национальные магазины под страновым брендом Made in Russia на международных маркетплейсах, администрируемые аккредитованными партнерами РЭЦ. В рамках программы партнер получает право управления и развития национальными магазинами и обеспечивает полный экспортный цикл для российских производителей, заинтересованных в выходе в розничные каналы продаж за рубежом."Когда мы говорим про сопровождение на всем экспортном цикле, мы имеем в виду в том числе поддержку в продвижении. Компании, представляющие свою продукцию в национальных магазинах, получают возможность продвинуться в зарубежных социальных сетях, в СМИ, через рекламу у популярных блогеров и различные маркетинговые акции", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.На сегодняшний день действует 36 национальных магазинов на 17 маркетплейсах, преимущественно в Китае и других странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, на которых представлена продукция уже от более 800 отечественных производителей.Узнать подробнее о том, как представить свою продукцию в национальных магазинах и увеличить продажи через маркетплейсы, можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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экономика, россия, китай, ляонин, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Китай, Ляонин, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Карельский производитель натуральных морсов начал первые продажи в Китае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Производитель сырья и продуктов из ягод и фруктов из Карелии при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) продал в Китае первую партию готовых и концентрированных морсов на более чем 2,5 миллиона рублей, сообщает центр.
"Компания разместила свою продукцию в национальных магазинах Made in Russia на китайских маркетплейсах, а также приняла участие в фестивалях-ярмарках "Сделано в России", - говорится в сообщении.
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Карельский производитель ранее поставлял на внешние рынки только сырье: замороженные ягоды до 500 тонн в сезон, но после пандемии рынок начал меняться, а в последние годы западные производители бакалейной и молочной продукции перестали закупать российские ягоды. Компания переформатировала свою деятельность, модернизировала производство и теперь производит готовый продукт для конечного потребителя: готовые ягодные пюре и полуфабрикаты, а также уникальную линию концентратов морсов в упаковке дойпак.
С готовыми продуктами для конечного потребителя компания решила выйти на рынок Китая, для чего приняла участие в первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в преддверии Китайского Нового года в провинции Ляонин, а в мае - во втором фестивале в рамках Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Продукция компании нетипична для китайского рынка, что вызвало ряд сложностей при организации сбыта, связанных с культурными особенностями страны. Концентрат морса был непонятен китайскому покупателю и воспринимался как фруктово-ягодное пюре. Кроме того, многие дистрибьюторы и покупатели, заинтересовавшиеся продукцией, делали запросы на заказ от одной паллеты, а бизнес-модель производителя предполагает поставки минимально от одного контейнера, поэтому поиск подходящего партнера с опытом в управлении цепями поставок занял достаточно много времени.
"Те, с кем мы изначально вели переговоры, были, наверное, сами еще не готовы работать с российскими производителями, то есть понимать специфику планирования нашего производства, логистические цепочки. Для нас идеальная модель - это отгружать со склада в Москве свою продукцию, дальше, чтобы китайский партнер занимался вопросами логистики и дальнейшего продвижения его на рынке внутри Китая", - рассказывает заместитель генерального директора карельского производителя натуральных морсов Наталья Рекунова.
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Именно по такой модели работают национальные магазины под страновым брендом Made in Russia на международных маркетплейсах, администрируемые аккредитованными партнерами РЭЦ. В рамках программы партнер получает право управления и развития национальными магазинами и обеспечивает полный экспортный цикл для российских производителей, заинтересованных в выходе в розничные каналы продаж за рубежом.
"Когда мы говорим про сопровождение на всем экспортном цикле, мы имеем в виду в том числе поддержку в продвижении. Компании, представляющие свою продукцию в национальных магазинах, получают возможность продвинуться в зарубежных социальных сетях, в СМИ, через рекламу у популярных блогеров и различные маркетинговые акции", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
На сегодняшний день действует 36 национальных магазинов на 17 маркетплейсах, преимущественно в Китае и других странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, на которых представлена продукция уже от более 800 отечественных производителей.
Узнать подробнее о том, как представить свою продукцию в национальных магазинах и увеличить продажи через маркетплейсы, можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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