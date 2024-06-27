https://ria.ru/20240627/primore-1955830668.html
Почти 100 компаний Приморья получили статус социального предприятия
Почти 100 компаний Приморья получили статус социального предприятия - РИА Новости, 27.06.2024
Почти 100 компаний Приморья получили статус социального предприятия
Еще 99 заявок на присвоение статуса социального предприятия было одобрено комиссией под председательством заместителя министра экономического развития... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:02
2024-06-27T13:02
2024-06-27T13:02
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Еще 99 заявок на присвоение статуса социального предприятия было одобрено комиссией под председательством заместителя министра экономического развития Приморского края Евгении Чавкиной, сообщает пресс-служба правительства региона. Данное решение приняли на третьем заседании межведомственной комиссии по присвоению статуса социального предприятия. Бизнесмены, получившие такой статус, смогут рассчитывать на налоговые льготы и другую поддержку по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". По итогам заседания реестр социальных предпринимателей Приморья увеличился до 312 компаний. В первой категории, которая подразумевает трудоустройство социально уязвимых граждан, одобрено 10 заявок. В их числе компании швейного производства, аптеки, парикмахерская, больница, ветеринарная клиника и другие. Кроме того, одобрено четыре заявки от компаний, где работают инвалиды. Другая категория – это предприятия, которые производят товары или оказывают услуги для незащищенных слоев населения. Комиссия одобрила 15 заявок, которые были поданы в том числе от центра реабилитации и восстановительного лечения, медцентра, фитнес-клуба, пансионата, социального такси. Лидером в этом списке стала категория дополнительного образования – в ней было 30 заявок. Среди них репетиторские услуги, дошкольные образовательные центры, курсы по изучению языков, парикмахерские курсы и многое другое.
https://ria.ru/20240626/primore-1955681560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, приморский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Приморский край
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Еще 99 заявок на присвоение статуса социального предприятия было одобрено комиссией под председательством заместителя министра экономического развития Приморского края Евгении Чавкиной, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данное решение приняли на третьем заседании межведомственной комиссии по присвоению статуса социального предприятия.
Бизнесмены, получившие такой статус, смогут рассчитывать на налоговые льготы и другую поддержку по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
По итогам заседания реестр социальных предпринимателей Приморья увеличился до 312 компаний. В первой категории, которая подразумевает трудоустройство социально уязвимых граждан, одобрено 10 заявок. В их числе компании швейного производства, аптеки, парикмахерская, больница, ветеринарная клиника и другие. Кроме того, одобрено четыре заявки от компаний, где работают инвалиды.
Другая категория – это предприятия, которые производят товары или оказывают услуги для незащищенных слоев населения. Комиссия одобрила 15 заявок, которые были поданы в том числе от центра реабилитации и восстановительного лечения, медцентра, фитнес-клуба, пансионата, социального такси.
Лидером в этом списке стала категория дополнительного образования – в ней было 30 заявок. Среди них репетиторские услуги, дошкольные образовательные центры, курсы по изучению языков, парикмахерские курсы и многое другое.