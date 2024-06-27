https://ria.ru/20240627/primore-1955765826.html

В Приморье восемь населенных пунктов отрезаны из-за паводка

В Приморье восемь населенных пунктов отрезаны из-за паводка - РИА Новости, 27.06.2024

В Приморье восемь населенных пунктов отрезаны из-за паводка

Восемь населенных пунктов в трех районах отрезаны из-за прохождения дождевого паводка в Приморье, участки дорог затоплены в 10 районах, сообщает краевое... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:26

2024-06-27T09:26

2024-06-27T09:26

происшествия

дальнереченский район

приморский край

дальнереченск

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955506568_0:0:1252:704_1920x0_80_0_0_39ec35fdd1a82f033c42db40b3a955a3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Восемь населенных пунктов в трех районах отрезаны из-за прохождения дождевого паводка в Приморье, участки дорог затоплены в 10 районах, сообщает краевое правительство. В регионе прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского и Октябрьского округов, Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. "В Красноармейском округе отрезанными остаются Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу, в Ханкайском округе отрезано село Комиссарово (есть лодочная переправа), в Яковлевском округе нет транспортного сообщения с селами Краснояровка и Орлиное", - говорится в сообщении. По информации регионального минГОЧС, на данный момент на дорогах края образовалось 63 перелива, закрыты проезды для всех видов автотранспорта на трассах Дальнереченского района, Красноармейского, Ханкайского, Пожарского, Тернейского и Яковлевского округов. На некоторых участках автодорог в Михайловском, Черниговском и Чугуевском округах проезд возможен только для техники с повышенной проходимостью.

https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html

дальнереченский район

приморский край

дальнереченск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дальнереченский район, приморский край, дальнереченск, наводнения в россии — 2024