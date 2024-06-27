https://ria.ru/20240627/primore-1955745277.html

Режим ЧС после паводка ввели уже в четвертом муниципалитете Приморья

Режим ЧС после паводка ввели уже в четвертом муниципалитете Приморья - РИА Новости, 27.06.2024

Режим ЧС после паводка ввели уже в четвертом муниципалитете Приморья

Режим ЧС ввели в Октябрьском округе Приморья из-за масштабных подтоплений паводком земель сельхозпроизводителей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T04:55

2024-06-27T04:55

2024-06-27T04:55

происшествия

приморский край

дальнереченский район

дальнереченск

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Октябрьском округе Приморья из-за масштабных подтоплений паводком земель сельхозпроизводителей, сообщает правительство региона. В регионе прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. "В связи с многочисленными обращениями сельхозпроизводителей о гибели посевов от переувлажнения почвы глава Октябрьского округа принял решение ввести режим ЧС. Постановление подписано в четверг, 27 июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что в среднем и нижнем течении рек бассейна Уссури и на отдельных реках бассейна озера Ханка продолжается подъем уровня воды от 10 до 30 сантиметров за сутки. Уровень воды в пойменных участках рек Уссури и Ханка выше обычного на 0,2 -1,5 метра, на отдельных участках рек северных районов – до 2,5 метра. В ближайшие двое суток подъем воды продолжится, есть риск выхода рек из берегов и ухудшение ситуации на уже подтопленных территориях, отмечают власти.

https://ria.ru/20240627/dalnerechensk-1955741736.html

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дальнереченский район

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