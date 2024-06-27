https://ria.ru/20240627/prigovor-1955924778.html

Суд вынес приговор гендиректору завода "Звезда-Стрела" за хищение средств

Суд вынес приговор гендиректору завода "Звезда-Стрела" за хищение средств - РИА Новости, 27.06.2024

Суд вынес приговор гендиректору завода "Звезда-Стрела" за хищение средств

Таганрогский городской суд приговорил гендиректора АО "Звезда-Стрела" Владимира Масленского к четырем годам колонии за хищение более 420 миллионов рублей... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:16

2024-06-27T18:16

2024-06-27T23:54

происшествия

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ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости. Таганрогский городской суд приговорил гендиректора АО "Звезда-Стрела" Владимира Масленского к четырем годам колонии за хищение более 420 миллионов рублей средств Минобороны, сообщил представитель объединенной пресс-службы судов региона."Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год", — сказал он.Сам гендиректор АО "Звезда-Стрела" признал вину. Его на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства обороны, взыскав с Масленского более 404,8 миллиона рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее управление ФСБ по Ростовской области раскрыло схему мошенничества начальника военного представительства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", гендиректора АО "Звезда-Стрела" и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт".Как сообщал источник РИА Новости, подозреваемые в несколько раз завышали стоимость продукции при заключении госконтрактов на изготовление составных частей тактических ракет, чтобы потом похитить эти деньги. Сумма выявленного ущерба, по полученным данным, составила около 700 миллионов рублей. Возбуждены несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств.

https://ria.ru/20240626/isk-1955483965.html

https://ria.ru/20240613/fsb-1952553601.html

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происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)