https://ria.ru/20240627/pribaltika-1955756884.html

Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км

Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км - РИА Новости, 27.06.2024

Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:31

2024-06-27T08:31

2024-06-27T10:05

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, передает агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырех стран руководству ЕС. "Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз. <...> Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", — говорится в послании. Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро.В письме уточняется, что планировать и возводить укрепления необходимо в координации с НАТО и военными требованиями альянса.Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240626/zabor-1955662646.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, белоруссия, польша, евросоюз, нато