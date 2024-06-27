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Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км - РИА Новости, 27.06.2024
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08:31 27.06.2024 (обновлено: 10:05 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/pribaltika-1955756884.html
Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км
Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км - РИА Новости, 27.06.2024
Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:31
2024-06-27T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
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евросоюз
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, передает агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырех стран руководству ЕС. "Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз. &lt;...&gt; Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", — говорится в послании. Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро.В письме уточняется, что планировать и возводить укрепления необходимо в координации с НАТО и военными требованиями альянса.Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240626/zabor-1955662646.html
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в мире, россия, белоруссия, польша, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Польша, Евросоюз, НАТО
Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км

Reuters: Польша и страны Балтии призвали создать линию обороны за 2,5 млрд евро

© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, передает агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырех стран руководству ЕС.
"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз. <...> Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", — говорится в послании.
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Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро.
В письме уточняется, что планировать и возводить укрепления необходимо в координации с НАТО и военными требованиями альянса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в середине мая анонсировал большой проект по укреплению восточной границы страны — программу "Восточный щит". Ее планируется реализовать в 2024-2028 годах за 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Позднее Туск сообщил, что к программе присоединятся страны Балтии. Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.

Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияПольшаЕвросоюзНАТО
 
 
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