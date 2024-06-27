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Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев
Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучше применять нормы международного права, чем пушки. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:54
2024-06-27T17:54
2024-06-27T17:54
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучше применять нормы международного права, чем пушки. "Проблема в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать. По какому пути пойдет человечество, я не знаю, но очевидно, что лучше применять нормы международного права, чем пушки", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, Безопасность
Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев
Медведев: когда мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучше применять нормы международного права, чем пушки.
"Проблема в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать. По какому пути пойдет человечество, я не знаю, но очевидно, что лучше применять нормы международного права, чем пушки", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.