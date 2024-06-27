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Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
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17:54 27.06.2024
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Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев
Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучше применять нормы международного права, чем пушки. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:54
2024-06-27T17:54
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучше применять нормы международного права, чем пушки. "Проблема в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать. По какому пути пойдет человечество, я не знаю, но очевидно, что лучше применять нормы международного права, чем пушки", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, Безопасность
Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев

Медведев: когда мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучше применять нормы международного права, чем пушки.
"Проблема в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать. По какому пути пойдет человечество, я не знаю, но очевидно, что лучше применять нормы международного права, чем пушки", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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