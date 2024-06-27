https://ria.ru/20240627/pravo-1955918884.html

Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев

Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024

Лучше применять нормы международного права, чем пушки, заявил Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучше применять нормы международного права, чем пушки. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:54

2024-06-27T17:54

2024-06-27T17:54

россия

дмитрий медведев

петербургский международный юридический форум

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955916433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b3a9b6a6ebbfbd1c4aa50c2fb30de89e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучше применять нормы международного права, чем пушки. "Проблема в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать. По какому пути пойдет человечество, я не знаю, но очевидно, что лучше применять нормы международного права, чем пушки", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, безопасность