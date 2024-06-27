https://ria.ru/20240627/pravo-1955915357.html
Медведев призвал бороться за верховенство права на планете
Медведев призвал бороться за верховенство права на планете - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев призвал бороться за верховенство права на планете
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не сомневается, что Россия внесет свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении, и призывает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:43
2024-06-27T17:43
2024-06-27T17:43
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955916781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f7144fa38f389e31ac2778381bb2a22.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не сомневается, что Россия внесет свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении, и призывает бороться за верховенство права на планете. "Наша общая цель – вновь утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие народов, справедливый и разумный миропорядок. Нет сомнений, что наша страна, Россия, внесет свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что хотел бы с трибуны форума "призвать всех коллег бороться за верховенство права на планете", за то, чтобы оно осталось "универсальным мерилом добра и справедливости" и было направлено на соблюдение баланса интересов всех стран. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240627/pravvo-1955913585.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955916781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79a4a5875f4f5cd46dd0189e1253531c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, В мире
Медведев призвал бороться за верховенство права на планете
Медведев призвал утвердить веру в права человека и справедливый миропорядок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не сомневается, что Россия внесет свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении, и призывает бороться за верховенство права на планете.
"Наша общая цель – вновь утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие народов, справедливый и разумный миропорядок. Нет сомнений, что наша страна, Россия, внесет свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что хотел бы с трибуны форума "призвать всех коллег бороться за верховенство права на планете", за то, чтобы оно осталось "универсальным мерилом добра и справедливости" и было направлено на соблюдение баланса интересов всех стран.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.