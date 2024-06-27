https://ria.ru/20240627/pravo-1955915357.html

Медведев призвал бороться за верховенство права на планете

Медведев призвал бороться за верховенство права на планете - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев призвал бороться за верховенство права на планете

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не сомневается, что Россия внесет свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении, и призывает... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:43

2024-06-27T17:43

2024-06-27T17:43

россия

дмитрий медведев

петербургский международный юридический форум

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не сомневается, что Россия внесет свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении, и призывает бороться за верховенство права на планете. "Наша общая цель – вновь утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие народов, справедливый и разумный миропорядок. Нет сомнений, что наша страна, Россия, внесет свой вклад в восстановление авторитета права в глобальном измерении", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что хотел бы с трибуны форума "призвать всех коллег бороться за верховенство права на планете", за то, чтобы оно осталось "универсальным мерилом добра и справедливости" и было направлено на соблюдение баланса интересов всех стран. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240627/pravvo-1955913585.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире