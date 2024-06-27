https://ria.ru/20240627/pravila-1955910231.html

Медведев назвал суть американских правил

Медведев назвал суть американских правил - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев назвал суть американских правил

Суть американских правил - во вседозволенности США и обслуживании собственной исключительности, при этом западный порядок, основанный на правилах, сознательно... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:27

2024-06-27T17:27

2024-06-27T17:27

сша

россия

дмитрий медведев

нато

петербургский международный юридический форум

в мире

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Суть американских правил - во вседозволенности США и обслуживании собственной исключительности, при этом западный порядок, основанный на правилах, сознательно размывает международное право и дает простор для политических манипуляций, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Вседозволенность и обслуживание собственной исключительности - это и есть американские правила во всей их красе. Как говорили когда-то на Диком Западе, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Поэтому отношение к миру именно такое", - сказал Медведев на пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума. Он также указал на то, что США развязывают прокси-войны, финансируют цветные революции, но стремятся придать своим действиям видимость благих намерений. "Западный порядок, основанный на правилах, сознательно размывает международное право, стирает различия между обязательными и необязательными нормами, правом и не правом, как следствие - дает огромный простор для политических манипуляций и решения внешнеполитических задач в интересах США и НАТО", - добавил зампред Совбеза. Он также подчеркнул, что Запад намеренно игнорирует историю международного права. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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Ольга Фомченкова

сша, россия, дмитрий медведев, нато, петербургский международный юридический форум, в мире