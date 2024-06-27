https://ria.ru/20240627/pravila-1955910231.html
Медведев назвал суть американских правил
Медведев назвал суть американских правил - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев назвал суть американских правил
Суть американских правил - во вседозволенности США и обслуживании собственной исключительности, при этом западный порядок, основанный на правилах, сознательно... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:27
2024-06-27T17:27
2024-06-27T17:27
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Суть американских правил - во вседозволенности США и обслуживании собственной исключительности, при этом западный порядок, основанный на правилах, сознательно размывает международное право и дает простор для политических манипуляций, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Вседозволенность и обслуживание собственной исключительности - это и есть американские правила во всей их красе. Как говорили когда-то на Диком Западе, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Поэтому отношение к миру именно такое", - сказал Медведев на пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума. Он также указал на то, что США развязывают прокси-войны, финансируют цветные революции, но стремятся придать своим действиям видимость благих намерений. "Западный порядок, основанный на правилах, сознательно размывает международное право, стирает различия между обязательными и необязательными нормами, правом и не правом, как следствие - дает огромный простор для политических манипуляций и решения внешнеполитических задач в интересах США и НАТО", - добавил зампред Совбеза. Он также подчеркнул, что Запад намеренно игнорирует историю международного права. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий медведев, нато, петербургский международный юридический форум, в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Петербургский международный юридический форум, В мире
Медведев назвал суть американских правил
Медведев: суть правил США заключена в обслуживании собственной исключительности
С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Суть американских правил - во вседозволенности США и обслуживании собственной исключительности, при этом западный порядок, основанный на правилах, сознательно размывает международное право и дает простор для политических манипуляций, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Вседозволенность и обслуживание собственной исключительности - это и есть американские правила во всей их красе. Как говорили когда-то на Диком Западе, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Поэтому отношение к миру именно такое", - сказал Медведев на пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума.
Он также указал на то, что США развязывают прокси-войны, финансируют цветные революции, но стремятся придать своим действиям видимость благих намерений.
"Западный порядок, основанный на правилах, сознательно размывает международное право, стирает различия между обязательными и необязательными нормами, правом и не правом, как следствие - дает огромный простор для политических манипуляций и решения внешнеполитических задач в интересах США и НАТО
", - добавил зампред Совбеза.
Он также подчеркнул, что Запад намеренно игнорирует историю международного права.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.