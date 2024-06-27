https://ria.ru/20240627/pozhar-1955933056.html

На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар

На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар - РИА Новости, 27.06.2024

На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар

На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:47

2024-06-27T18:47

2024-06-27T22:04

в мире

киев

виталий кличко

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

дмитрий песков

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_0:540:1943:1633_1920x0_80_0_0_56e5dc219dec0d5d05b09845b4806ca7.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко."На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", — написал он в Telegram.Позднее Кличко уточнил, что пожар произошел на одной из трансформаторных подстанций после короткого замыкания, возгорание локализовано.По данным украинских СМИ, еще один взрыв был зафиксирован в Киеве минувшей ночью. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, виталий кличко, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина