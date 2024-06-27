https://ria.ru/20240627/pozhar-1955933056.html
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар - РИА Новости, 27.06.2024
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:47
2024-06-27T18:47
2024-06-27T22:04
в мире
киев
виталий кличко
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_0:540:1943:1633_1920x0_80_0_0_56e5dc219dec0d5d05b09845b4806ca7.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко."На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", — написал он в Telegram.Позднее Кличко уточнил, что пожар произошел на одной из трансформаторных подстанций после короткого замыкания, возгорание локализовано.По данным украинских СМИ, еще один взрыв был зафиксирован в Киеве минувшей ночью. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_20:263:1936:1700_1920x0_80_0_0_6d09270a3f44466ea9cf0e57f8a72c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина
В мире, Киев, Виталий Кличко, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар
Кличко: на энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар