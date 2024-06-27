Рейтинг@Mail.ru
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 27.06.2024 (обновлено: 22:04 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/pozhar-1955933056.html
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар - РИА Новости, 27.06.2024
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:47
2024-06-27T22:04
в мире
киев
виталий кличко
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_0:540:1943:1633_1920x0_80_0_0_56e5dc219dec0d5d05b09845b4806ca7.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко."На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", — написал он в Telegram.Позднее Кличко уточнил, что пожар произошел на одной из трансформаторных подстанций после короткого замыкания, возгорание локализовано.По данным украинских СМИ, еще один взрыв был зафиксирован в Киеве минувшей ночью. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_20:263:1936:1700_1920x0_80_0_0_6d09270a3f44466ea9cf0e57f8a72c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, виталий кличко, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина
В мире, Киев, Виталий Кличко, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина
На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар

Кличко: на энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", — написал он в Telegram.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО
25 июня, 08:00
Позднее Кличко уточнил, что пожар произошел на одной из трансформаторных подстанций после короткого замыкания, возгорание локализовано.
По данным украинских СМИ, еще один взрыв был зафиксирован в Киеве минувшей ночью.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий КличкоВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала