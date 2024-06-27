Трое пострадавших в Дагестане полицейских продолжат лечение в Москве

Трое пострадавших в Дагестане полицейских продолжат лечение в клиниках Москвы
В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.
Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.
В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.
В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.
НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.
НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.
На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.
На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.
Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.
Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.
Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.
В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.
НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.
На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.
Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.
Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.