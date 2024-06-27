https://ria.ru/20240627/postradavshie-1955957035.html

Трое пострадавших в Дагестане полицейских продолжат лечение в Москве

Трое пострадавших в Дагестане полицейских продолжат лечение в Москве - РИА Новости, 27.06.2024

Трое пострадавших в Дагестане полицейских продолжат лечение в Москве

Трое пострадавших при терактах в Дагестане правоохранителей продолжат лечение в клиниках Москвы, сообщил омбудсмен республики Запир Алхасов. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:18

2024-06-27T21:18

2024-06-27T21:42

происшествия

москва

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Трое пострадавших при терактах в Дагестане правоохранителей продолжат лечение в клиниках Москвы, сообщил омбудсмен республики Запир Алхасов."Проводил спецборт с тремя сотрудниками правоохранительных органов… На момент написания этого текста спецборт приземлился в Москве. Пострадавшие продолжат получать лечение под пристальным вниманием врачей в федеральных ведомственных клиниках", - написал Алхасов в своем Telegram-канале.По его словам, двое из пострадавших после нападения террористов - прикомандированные сотрудники, один - дагестанец, выходец из села Мулебки Сергокалинского района.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

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происшествия, москва, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале