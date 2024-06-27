Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, пишут СМИ
FT: США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках ЗРК Patriot ВСУ
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министры и высокопоставленные официальные лица из США, Израиля и Украины обсуждают вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot", — говорится в публикации.
По данным газеты, соглашение может включать системы Patriot, которые сначала отправят из еврейского государства в Соединенные Штаты, а затем передадут ВСУ.
"Хотя обсуждается передача всех восьми систем, они могут быть в конечном итоге не все отправлены Украине", — указано в материале.
Как утверждает FT, в апреле в Тель-Авиве объявили, что хотят перестать использовать восемь батарей Patriot, которым более 30 лет, и планируют заменить их более современными системами.
По информации газеты, Украина сейчас имеет всего две системы Patriot, одну из которых отправили США, а вторую — совместно Германия и Нидерланды.
Источники отметили, что в переговорах участвовали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО
19 июня, 08:00
В середине июня Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимы минимум семь ЗРК Patriot для "закрытия неба над Украиной". При этом в прошлом году он говорил, что просил Израиль предоставить Киеву средства ПВО и системы ПРО в начале конфликта, но безрезультатно.
О планах передать Киеву ЗРК Patriot сообщали Нидерланды, Румыния и Германия.
При этом заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик подчеркнул, что Варшава не отправит свою батарею на Украину.