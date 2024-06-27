https://ria.ru/20240627/postavki-1955952519.html

Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, пишут СМИ

Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2024

Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, пишут СМИ

Министры и высокопоставленные официальные лица из США, Израиля и Украины обсуждают вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:37

2024-06-27T20:37

2024-06-27T22:56

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министры и высокопоставленные официальные лица из США, Израиля и Украины обсуждают вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на источники."США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot", — говорится в публикации. По данным газеты, соглашение может включать системы Patriot, которые сначала отправят из еврейского государства в Соединенные Штаты, а затем передадут ВСУ."Хотя обсуждается передача всех восьми систем, они могут быть в конечном итоге не все отправлены Украине", — указано в материале.Как утверждает FT, в апреле в Тель-Авиве объявили, что хотят перестать использовать восемь батарей Patriot, которым более 30 лет, и планируют заменить их более современными системами.Источники отметили, что в переговорах участвовали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.В середине июня Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимы минимум семь ЗРК Patriot для "закрытия неба над Украиной". При этом в прошлом году он говорил, что просил Израиль предоставить Киеву средства ПВО и системы ПРО в начале конфликта, но безрезультатно.О планах передать Киеву ЗРК Patriot сообщали Нидерланды, Румыния и Германия.При этом заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик подчеркнул, что Варшава не отправит свою батарею на Украину.

https://ria.ru/20240620/postakvi-1954344143.html

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

https://ria.ru/20240621/polsha-1954617051.html

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