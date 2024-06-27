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Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:37 27.06.2024 (обновлено: 22:56 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/postavki-1955952519.html
Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, пишут СМИ
Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, пишут СМИ
Министры и высокопоставленные официальные лица из США, Израиля и Украины обсуждают вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:37
2024-06-27T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
сша
израиль
украина
владимир зеленский
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министры и высокопоставленные официальные лица из США, Израиля и Украины обсуждают вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на источники."США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot", — говорится в публикации. По данным газеты, соглашение может включать системы Patriot, которые сначала отправят из еврейского государства в Соединенные Штаты, а затем передадут ВСУ."Хотя обсуждается передача всех восьми систем, они могут быть в конечном итоге не все отправлены Украине", — указано в материале.Как утверждает FT, в апреле в Тель-Авиве объявили, что хотят перестать использовать восемь батарей Patriot, которым более 30 лет, и планируют заменить их более современными системами.Источники отметили, что в переговорах участвовали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.В середине июня Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимы минимум семь ЗРК Patriot для "закрытия неба над Украиной". При этом в прошлом году он говорил, что просил Израиль предоставить Киеву средства ПВО и системы ПРО в начале конфликта, но безрезультатно.О планах передать Киеву ЗРК Patriot сообщали Нидерланды, Румыния и Германия.При этом заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик подчеркнул, что Варшава не отправит свою батарею на Украину.
https://ria.ru/20240620/postakvi-1954344143.html
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в мире, сша, израиль, украина, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба, Джейк Салливан
Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, пишут СМИ

FT: США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках ЗРК Patriot ВСУ

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министры и высокопоставленные официальные лица из США, Израиля и Украины обсуждают вопрос о передаче Киеву ЗРК Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot", — говорится в публикации.
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США решили поставлять NASAMS и Patriot Украине в ущерб другим союзникам
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По данным газеты, соглашение может включать системы Patriot, которые сначала отправят из еврейского государства в Соединенные Штаты, а затем передадут ВСУ.
"Хотя обсуждается передача всех восьми систем, они могут быть в конечном итоге не все отправлены Украине", — указано в материале.
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Как утверждает FT, в апреле в Тель-Авиве объявили, что хотят перестать использовать восемь батарей Patriot, которым более 30 лет, и планируют заменить их более современными системами.

По информации газеты, Украина сейчас имеет всего две системы Patriot, одну из которых отправили США, а вторую — совместно Германия и Нидерланды.

Источники отметили, что в переговорах участвовали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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В середине июня Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимы минимум семь ЗРК Patriot для "закрытия неба над Украиной". При этом в прошлом году он говорил, что просил Израиль предоставить Киеву средства ПВО и системы ПРО в начале конфликта, но безрезультатно.
О планах передать Киеву ЗРК Patriot сообщали Нидерланды, Румыния и Германия.
При этом заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик подчеркнул, что Варшава не отправит свою батарею на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАИзраильУкраинаВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы УкраиныДмитрий КулебаДжейк Салливан
 
 
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