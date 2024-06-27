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Медведев назвал концепцию порядка, основанного на правилах, несостоятельной - РИА Новости, 27.06.2024
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16:44 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/poryadok-1955898481.html
Медведев назвал концепцию порядка, основанного на правилах, несостоятельной
Медведев назвал концепцию порядка, основанного на правилах, несостоятельной - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев назвал концепцию порядка, основанного на правилах, несостоятельной
Продавливаемая США концепция порядка, основанного на правилах, несостоятельна, это антиправовая конструкция, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:44
2024-06-27T16:44
сша
дмитрий медведев
в мире
петербургский международный юридический форум
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Продавливаемая США концепция порядка, основанного на правилах, несостоятельна, это антиправовая конструкция, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. "Концепция порядка, основанного на правилах, продавливается на всех площадках, но совершенно очевидно, с правовой точки зрения она несостоятельна. Более того, она представляет собой антиправовую конструкцию с политической подоплекой", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. Он добавил, что в этих правилах нет нормативного содержания. "Самое главное, в пресловутых правилах нет ни грамма нормативной содержания, они придуманы и комбинируются по прихоти их авторов, интерпретируются в зависимости от сложившейся конъюнктуры, международно-правовые нормы при этом намеренно искажаются", - сказал Медведев. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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сша, дмитрий медведев, в мире, петербургский международный юридический форум, санкт-петербург
США, Дмитрий Медведев, В мире, Петербургский международный юридический форум, Санкт-Петербург
Медведев назвал концепцию порядка, основанного на правилах, несостоятельной

Медведев назвал антиправовой западную концепцию порядка, основанного на правилах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Продавливаемая США концепция порядка, основанного на правилах, несостоятельна, это антиправовая конструкция, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«
"Концепция порядка, основанного на правилах, продавливается на всех площадках, но совершенно очевидно, с правовой точки зрения она несостоятельна. Более того, она представляет собой антиправовую конструкцию с политической подоплекой", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
Он добавил, что в этих правилах нет нормативного содержания.
"Самое главное, в пресловутых правилах нет ни грамма нормативной содержания, они придуманы и комбинируются по прихоти их авторов, интерпретируются в зависимости от сложившейся конъюнктуры, международно-правовые нормы при этом намеренно искажаются", - сказал Медведев.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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