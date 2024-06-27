https://ria.ru/20240627/poryadok-1955898481.html

Медведев назвал концепцию порядка, основанного на правилах, несостоятельной

Медведев назвал концепцию порядка, основанного на правилах, несостоятельной - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев назвал концепцию порядка, основанного на правилах, несостоятельной

Продавливаемая США концепция порядка, основанного на правилах, несостоятельна, это антиправовая конструкция, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:44

2024-06-27T16:44

2024-06-27T16:44

сша

дмитрий медведев

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Продавливаемая США концепция порядка, основанного на правилах, несостоятельна, это антиправовая конструкция, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. "Концепция порядка, основанного на правилах, продавливается на всех площадках, но совершенно очевидно, с правовой точки зрения она несостоятельна. Более того, она представляет собой антиправовую конструкцию с политической подоплекой", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. Он добавил, что в этих правилах нет нормативного содержания. "Самое главное, в пресловутых правилах нет ни грамма нормативной содержания, они придуманы и комбинируются по прихоти их авторов, интерпретируются в зависимости от сложившейся конъюнктуры, международно-правовые нормы при этом намеренно искажаются", - сказал Медведев. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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Ольга Фомченкова

сша, дмитрий медведев, в мире, петербургский международный юридический форум, санкт-петербург