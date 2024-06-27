https://ria.ru/20240627/polsha-1955888449.html

Польский судья Шмидт назвал русофобию общей чертой любых варшавских властей

Польский судья Шмидт назвал русофобию общей чертой любых варшавских властей - РИА Новости, 27.06.2024

Польский судья Шмидт назвал русофобию общей чертой любых варшавских властей

Антироссийские настроения продвигаются польским руководством при любых партиях у власти в Варшаве, заявил польский экс-судья Томаш Шмидт, бежавший из Польши... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:02

2024-06-27T16:02

2024-06-27T16:02

в мире

польша

томаш шмидт (судья)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Антироссийские настроения продвигаются польским руководством при любых партиях у власти в Варшаве, заявил польский экс-судья Томаш Шмидт, бежавший из Польши из-за несогласия с политикой руководства Польши. "В независимости от того, какая коалиция у власти, русофобия по-прежнему продвигается. Ранее была "Право и справедливость", сейчас партия (премьера Дональда) Туска, но они идут в одном направлении - антироссийском", - сказал экс-судья, выступая на XII Петербургском международном юридическом форуме. Он добавил, что русофобия распространена и в судебной системе Польши. Его знакомые антироссийские настроения не разделяют, но вслух об этом не говорят, только между собой. Девятого мая председатель польского Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных в ходе расследования по делу об участии "в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240627/zakharova-1955796955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, томаш шмидт (судья), россия