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Польский судья Шмидт назвал русофобию общей чертой любых варшавских властей - РИА Новости, 27.06.2024
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16:02 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/polsha-1955888449.html
Польский судья Шмидт назвал русофобию общей чертой любых варшавских властей
Польский судья Шмидт назвал русофобию общей чертой любых варшавских властей - РИА Новости, 27.06.2024
Польский судья Шмидт назвал русофобию общей чертой любых варшавских властей
Антироссийские настроения продвигаются польским руководством при любых партиях у власти в Варшаве, заявил польский экс-судья Томаш Шмидт, бежавший из Польши... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:02
2024-06-27T16:02
в мире
польша
томаш шмидт (судья)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Антироссийские настроения продвигаются польским руководством при любых партиях у власти в Варшаве, заявил польский экс-судья Томаш Шмидт, бежавший из Польши из-за несогласия с политикой руководства Польши. "В независимости от того, какая коалиция у власти, русофобия по-прежнему продвигается. Ранее была "Право и справедливость", сейчас партия (премьера Дональда) Туска, но они идут в одном направлении - антироссийском", - сказал экс-судья, выступая на XII Петербургском международном юридическом форуме. Он добавил, что русофобия распространена и в судебной системе Польши. Его знакомые антироссийские настроения не разделяют, но вслух об этом не говорят, только между собой. Девятого мая председатель польского Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных в ходе расследования по делу об участии "в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240627/zakharova-1955796955.html
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в мире, польша, томаш шмидт (судья), россия
В мире, Польша, Томаш Шмидт (судья), Россия
Польский судья Шмидт назвал русофобию общей чертой любых варшавских властей

Судья Шмидт: антироссийские настроения продвигаются при любых властях Польши

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Антироссийские настроения продвигаются польским руководством при любых партиях у власти в Варшаве, заявил польский экс-судья Томаш Шмидт, бежавший из Польши из-за несогласия с политикой руководства Польши.
"В независимости от того, какая коалиция у власти, русофобия по-прежнему продвигается. Ранее была "Право и справедливость", сейчас партия (премьера Дональда) Туска, но они идут в одном направлении - антироссийском", - сказал экс-судья, выступая на XII Петербургском международном юридическом форуме.
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Он добавил, что русофобия распространена и в судебной системе Польши. Его знакомые антироссийские настроения не разделяют, но вслух об этом не говорят, только между собой.
Девятого мая председатель польского Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных в ходе расследования по делу об участии "в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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