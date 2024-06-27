https://ria.ru/20240627/polsha-1955821232.html

В Госдуме пообещали Польше в случае агрессии "зубодробительный отпор"

В Госдуме пообещали Польше в случае агрессии "зубодробительный отпор" - РИА Новости, 27.06.2024

В Госдуме пообещали Польше в случае агрессии "зубодробительный отпор"

Польша может получить "зубодробительный отпор", если проявит агрессию по отношению к России, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:28

2024-06-27T12:28

2024-06-27T12:29

россия

польша

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дмитрий белик

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Польша может получить "зубодробительный отпор", если проявит агрессию по отношению к России, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ВС Польши предлагают гражданам летнюю программу "Каникулы с армией" по добровольной военной подготовке на случай возможного конфликта с Россией. Цель программы - подготовка граждан к потенциальному столкновению с РФ. Польские власти надеются значительно расширить 198-тысячную армию для противостояния Москве. "Подобные военные приготовления рождаются не на пустом месте. Видимо Польша грезит о войне с Россией и, скорее всего, наметила лакомый кусок нашей страны. Правда как показала история, сколько бы поляки ни разевали рот и глаза на наши богатства, (они) всегда получали мощный и зубодробительный отпор. И новая попытка не станет исключением", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, нынешняя русофобская риторика польских властей точь-в-точь копирует нацистскую идеологию Германии времен третьего рейха. "Россия Польше ничем не угрожает. Значит вывод только один - Польша хочет стать главным солдафоном Европы, чтобы все остальные на нее смотрели, открыв рот, и кланялись, когда польский солдат идет по улице", - сказал депутат. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20240626/migranty-1955640554.html

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россия, польша, германия, дмитрий белик, госдума рф