В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией
AP: Польша готовится к конфликту с Россией с помощью "каникул с армией"
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВС Польши предлагают гражданам летнюю программу "Каникулы с армией" по добровольной военной подготовке на случай возможного конфликта с Россией, сообщает агентство Associated Press.
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"Польша держит Россию в уме, проводя «Каникулы с армией» в поисках солдат", — говорится в материале.
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По данным агентства, программа включает в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Участники проходят обучение летом в течение 28 дней без увольнительных, после чего дают солдатскую присягу. После окончания программы рекруты могут уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.
Как сообщают в AP, целью программы выступает подготовка граждан к потенциальному конфликту с Россией. Польские власти надеются значительно расширить 198-тысячную армию для противостояния Москве, отметили журналисты.
Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, ранее премьер—министр Дональд Туск заявил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не является абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о якобы готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".