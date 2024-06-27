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В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
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05:31 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/polsha-1955746781.html
В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией
В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией
ВС Польши предлагают гражданам летнюю программу "Каникулы с армией" по добровольной военной подготовке на случай возможного конфликта с Россией, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:31
2024-06-27T05:31
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВС Польши предлагают гражданам летнюю программу "Каникулы с армией" по добровольной военной подготовке на случай возможного конфликта с Россией, сообщает агентство Associated Press.&quot;Польша держит Россию в уме, проводя «Каникулы с армией» в поисках солдат&quot;, — говорится в материале.По данным агентства, программа включает в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Участники проходят обучение летом в течение 28 дней без увольнительных, после чего дают солдатскую присягу. После окончания программы рекруты могут уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.Как сообщают в AP, целью программы выступает подготовка граждан к потенциальному конфликту с Россией. Польские власти надеются значительно расширить 198-тысячную армию для противостояния Москве, отметили журналисты.Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, ранее премьер—министр Дональд Туск заявил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не является абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о якобы готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
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в мире, россия, польша, сша
В мире, Россия, Польша, США
В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией

AP: Польша готовится к конфликту с Россией с помощью "каникул с армией"

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений
Польские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВС Польши предлагают гражданам летнюю программу "Каникулы с армией" по добровольной военной подготовке на случай возможного конфликта с Россией, сообщает агентство Associated Press.
«

"Польша держит Россию в уме, проводя «Каникулы с армией» в поисках солдат", — говорится в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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По данным агентства, программа включает в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Участники проходят обучение летом в течение 28 дней без увольнительных, после чего дают солдатскую присягу. После окончания программы рекруты могут уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.
Как сообщают в AP, целью программы выступает подготовка граждан к потенциальному конфликту с Россией. Польские власти надеются значительно расширить 198-тысячную армию для противостояния Москве, отметили журналисты.
Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, ранее премьер—министр Дональд Туск заявил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не является абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о якобы готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
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