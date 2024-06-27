https://ria.ru/20240627/polsha-1955746781.html

В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией

В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией - РИА Новости, 27.06.2024

В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией

ВС Польши предлагают гражданам летнюю программу "Каникулы с армией" по добровольной военной подготовке на случай возможного конфликта с Россией, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:31

2024-06-27T05:31

2024-06-27T05:31

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВС Польши предлагают гражданам летнюю программу "Каникулы с армией" по добровольной военной подготовке на случай возможного конфликта с Россией, сообщает агентство Associated Press."Польша держит Россию в уме, проводя «Каникулы с армией» в поисках солдат", — говорится в материале.По данным агентства, программа включает в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Участники проходят обучение летом в течение 28 дней без увольнительных, после чего дают солдатскую присягу. После окончания программы рекруты могут уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.Как сообщают в AP, целью программы выступает подготовка граждан к потенциальному конфликту с Россией. Польские власти надеются значительно расширить 198-тысячную армию для противостояния Москве, отметили журналисты.Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, ранее премьер—министр Дональд Туск заявил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не является абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о якобы готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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