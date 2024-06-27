https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html

"Китай очень встревожен": США пытаются разыграть корейскую карту

"Китай очень встревожен": США пытаются разыграть корейскую карту - РИА Новости, 27.06.2024

"Китай очень встревожен": США пытаются разыграть корейскую карту

Уже неделю на Западе обсуждают, что "Китай встревожен", "Си Цзиньпин испытывает растущее беспокойство" и "Пекин с опаской наблюдает". Что же случилось?... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:00

2024-06-27T08:00

2024-06-27T08:01

китай

сша

пхеньян

владимир путин

си цзиньпин

аналитика

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Уже неделю на Западе обсуждают, что "Китай встревожен", "Си Цзиньпин испытывает растущее беспокойство" и "Пекин с опаской наблюдает". Что же случилось? Оказывается, в Китае очень встревожены визитом Владимира Путина в Пхеньян и подписанием российско-северокорейского договора о военной взаимопомощи: это "может поставить КНР в очень опасную ситуацию". Об этом говорят в Пекине? Нет, об этом пишут и говорят на Западе, в первую очередь в США. Причем не только ведущие СМИ и аналитики, но и высокопоставленные американские должностные лица.Сначала главный американский военный — председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявляет, что договор между КНДР и Россией "может создать еще больше напряженности, трений" между Москвой и Пекином, потом заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл рассказывает о том, что визит Путина вызвал беспокойство Китая — не подтолкнет ли сотрудничество с русскими Пхеньян к провокационным шагам, которые могут привести к кризису в регионе?Американцы беспокоятся за российско-китайские отношения? Нет, они просто пытаются найти трещину, которую можно попытаться расширить до полноценного разлома. Штаты не могут смириться с тем, что утратили остатки влияния на отношения Москвы и Пекина. И пробуют разыграть корейскую карту против Путина и Си.Вот какую логику они выстраивают за китайцев — Пекин должен быть недоволен тем, что у Кима теперь есть такой серьезный договор с Россией, потому что это уменьшает зависимость КНДР от Китая. И может подтолкнуть Пхеньян к каким-то авантюрам в регионе, а также укрепить альянс Южной Кореи и Японии с США. А Пекину это вовсе не нужно — он, наоборот, пытается играть на противоречиях Сеула и Токио с США. Да, и самое страшное: а что будет, если Ким окажет военную помощь России на Украине, а в ответ США или их союзники ударят по КНДР? Китаю ведь придется вмешаться, то есть вступить в войну с США?Вам уже страшно за китайцев? А это ведь не предел коварства Путина — он вообще может подтолкнуть Кима к военной активности: "Еще большее беспокойство вызывает то, что у Москвы мало стимулов сдерживать своего младшего партнера от участия в действиях, дестабилизирующих Северо-Восточную Азию. На самом деле, Путин вполне мог бы приветствовать провокацию Северной Кореи на Корейском полуострове, которая вынудит США отвлечь внимание от Европы, где Россия продолжает свою беспощадную войну против Украины".Это цитата из статьи на сайте серьезного аналитического центра Brookings. Ее автор Патрисия Ким даже придумала за Путина и Кима "октябрьский сюрприз" для Байдена — устроить провокацию на Корейском полуострове накануне американских выборов, чтобы склонить на них чашу весов в пользу Трампа. Так что не только Китаю есть чего опасаться...Если же говорить серьезно, то американские разводки можно назвать дешевыми и примитивными. Пугать Китай сближением КНДР и России просто смешно — и не только потому, что, зная, насколько доверительные отношения сложились между Путиным и Си Цзиньпином, можно достаточно уверенно предполагать, что два лидера подробно обсуждали корейскую тему еще до визита президента России в Пхеньян.Самое главное: у Китая есть точно такой же договор с КНДР, как и у Москвы. Да, сейчас Ким будет чувствовать себя еще уверенней, но не для того, чтобы устраивать провокации или нападать на Южную Корею. КНДР всю свою историю ставила на первое место собственную безопасность, но для ее обеспечения всегда полагалась в первую очередь на свои силы. После разрушительной корейской войны 80-летней давности вся политика КНДР строится на "опоре на собственные силы" — и идеологические, и военные. Русские и китайцы воевали на корейской земле с американцами, но после вывода в 1958 году китайских войск КНДР рассчитывает только на себя. Да, в 1961-м году она заключила договоры о взаимопомощи с двумя своими соседями, КНР и СССР, но никогда не была ничьим вассалом или марионеткой. В Южной Корее до сих пор стоят американские войска, базы США расположены и в Японии, но "угрозой миру" Запад объявляет самостоятельную и независимую КНДР.Которой не может приказывать ни Путин, ни Си Цзиньпин — хотя 90 процентов находящейся под санкциями торговли КНДР приходится на Китай, называть ее китайским вассалом могут только абсолютно ангажированные или ничего не понимающие "аналитики". КНДР никому не позволит командовать собой — ни врагам, ни друзьям. Но и сама не претендует на манипулирование другими, поэтому представить себе ситуацию, при которой Ким втянет в войну китайцев или русских, просто невозможно. КНДР уже отказалась даже от пропагандистского лозунга "мирного воссоединения Кореи", который на Западе подавали чуть ли не как закамуфлированное свидетельство агрессивных замыслов (делая вид, что непризнание Южной Кореей северокорейского суверенитета не имеет никакого значения).Единственная угроза, связанная с КНДР, — это американская. Именно США вынудили Кимов обзавестись ядерным оружием — насмотревшись, как после распада СССР Штаты расправляются с неугодными державами, в Пхеньяне сделали ставку на ракетно-ядерную программу. Попытки США принудить КНДР к отказу от атомной бомбы изначально были обречены на провал: было понятно, что Пхеньян выдержит любое давление и любые санкции. Которые в свое время, к сожалению, поддерживали даже Китай и Россия — исходя из своей тогдашней тактики в игре с Западом.Ну а США всегда использовали тему "корейской бомбы" для давления на Китай — и это было особенно заметно в период президентства Трампа. Вашингтон требовал от Пекина невозможного (по причине полной независимости Кима) и ненужного самому Китаю — принудить КНДР разоружиться. А в реальности — создавал на корейском направлении просто еще один фронт давления на Пекин, а заодно и держал в тонусе Сеул и Токио, не позволяя им даже мечтать об ослаблении американского контроля.Сейчас Китай ведет уже совсем другие игры с США, а его отношения и с Пхеньяном, и с Москвой определяются только стратегическими соображениями совместного пути — как уже пройденного, так и предстоящего. Ни у Путина, ни у Си, ни у Кима нет стремления воскрешать на поле боя тройственное "боевое братство", но американцы очень ошибаются, если думают, что русские, китайцы и корейцы забыли и о нем, и о том, против кого они сражались.

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https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

китай

сша

пхеньян

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китай, сша, пхеньян, владимир путин, си цзиньпин, аналитика