https://ria.ru/20240627/poezd-1955932971.html

Пассажирка поезда в Коми рассказала о взаимопомощи людей после аварии

Пассажирка поезда в Коми рассказала о взаимопомощи людей после аварии - РИА Новости, 27.06.2024

Пассажирка поезда в Коми рассказала о взаимопомощи людей после аварии

Жительница Воркуты Анна Терентьева, которая ехала в сошедшем с рельсов поезде в республике Коми, рассказала о взаимопомощи пассажиров, железнодорожников и... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:47

2024-06-27T18:47

2024-06-27T18:47

происшествия

воркута

новороссийск

инта

владимир уйба

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Жительница Воркуты Анна Терентьева, которая ехала в сошедшем с рельсов поезде в республике Коми, рассказала о взаимопомощи пассажиров, железнодорожников и спасателей после аварии. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. Как написала Терентьева на своей странице в соцсети "ВКонтакте", она с дочкой ехала в пятом вагоне. В ее купе в момент аварии "находились все дети из вагона", которые играли на нижней полке. Примерно через 20 минут после отъезда от станции Инта пассажиры ощутили серию сильных толчков и сначала подумали, что кто-то сорвал стоп-кран, поделилась очевидица. "Мгновение, и проводник нашего вагона сказал: всем мужчинам нужно срочно одеться и выйти на улицу. Они нужны там. А женщинам встречать пострадавших пассажиров. Нам показали, где брать воду, кружки, и сказали, чтобы мы вскрывали пакеты с запечатанным постельным бельем и подготовили все тёплые пледы. А дальше 6 часов прошли как одно мгновение… Мы встречали женщин и детей, рассаживали их по купе и делали все, что от нас требовалось", – рассказала женщина. Она обратилась со словами поддержки в адрес всех пассажиров поезда, железнодорожников, спасателей и волонтеров. "Все люди объединились, чтобы другу другу помочь. Собрали аптечки, вещи из чемоданов, еду, воду. Все друг друга обнимали, поддерживали, создалось впечатление, как будто мы одна большая семья и знакомы много лет", – отметила Терентьева. Сейчас женщина вместе с дочкой едет в поезде-дублере в Новороссийск. По ее словам, пассажирам оказывается вся необходимая помощь, в том числе и психологическая, а проводники "делают все для комфортной поездки". "Спасибо всем, кто причастен к этой истории и был готов помочь людям", – заключила жительница Воркуты.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955925337.html

https://ria.ru/20240627/poezd-1955920678.html

https://ria.ru/20240627/poezd-1955901991.html

https://ria.ru/20240627/rzhd-1955767221.html

воркута

новороссийск

инта

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происшествия, воркута, новороссийск, инта, владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми