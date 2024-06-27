В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми
Минздрав: в больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе двое детей, двадцать пострадавших получили помощь амбулаторно, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В стационарах проходят лечение 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Республике Коми. В числе госпитализированных двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что часть пациентов из поселка Инта вертолетами Центра санитарной авиации ночью эвакуированы в больницы Воркуты и Сыктывкара, также помощь оказывается в стационарах Инты и Печор.
Один из пострадавших детей проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре, по нему проведена телемедицинская консультация со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии города Москвы, отметил Кузнецов.
По его словам, амбулаторная помощь оказана двадцати пострадавшим, в том числе трем детям.
Медики также проводят осмотры на станциях по ходу следования поезда до станции назначения Новороссийск, уточнил Кузнецов.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.