https://ria.ru/20240627/poezd-1955925337.html

В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми

В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024

В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми

Одиннадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе двое детей, двадцать пострадавших получили помощь... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:19

2024-06-27T18:19

2024-06-27T18:26

сход пассажирского поезда с рельс в коми

происшествия

воркута

сыктывкар

инта

алексей кузнецов

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе двое детей, двадцать пострадавших получили помощь амбулаторно, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах проходят лечение 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Республике Коми. В числе госпитализированных двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что часть пациентов из поселка Инта вертолетами Центра санитарной авиации ночью эвакуированы в больницы Воркуты и Сыктывкара, также помощь оказывается в стационарах Инты и Печор.Один из пострадавших детей проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре, по нему проведена телемедицинская консультация со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии города Москвы, отметил Кузнецов.По его словам, амбулаторная помощь оказана двадцати пострадавшим, в том числе трем детям.Медики также проводят осмотры на станциях по ходу следования поезда до станции назначения Новороссийск, уточнил Кузнецов.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.

https://ria.ru/20240627/devochka-1955880008.html

воркута

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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми 2024-06-27T18:19 true PT0M36S

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сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, воркута, сыктывкар, инта, алексей кузнецов