Рейтинг@Mail.ru
Жена погибшего при крушении поезда в Коми случайно узнала о катастрофе - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/poezd-1955901991.html
Жена погибшего при крушении поезда в Коми случайно узнала о катастрофе
Жена погибшего при крушении поезда в Коми случайно узнала о катастрофе - РИА Новости, 27.06.2024
Жена погибшего при крушении поезда в Коми случайно узнала о катастрофе
Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала РИА Новости, что не читает СМИ и случайно узнала о гибели мужа, когда ждала его на вокзале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:56
2024-06-27T16:56
воркута
лабытнанги
сосногорск (район)
владимир уйба
сход пассажирского поезда с рельс в коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955877587_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_a00b7b56bbf14a8ed49b8c5bfa3a771a.jpg
КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала РИА Новости, что не читает СМИ и случайно узнала о гибели мужа, когда ждала его на вокзале. "Мы ехали в отпуск на Кубань. Он с Воркуты ехал – у него была сессия, а я с Лабытнанги. Мы должны были встретиться в Сосногорске. Мы сели бы на свою машину и поехали в отпуск вдвоем. А дети самолетом полетели с бабушкой. Они уже там на юге. Он раньше приезжает, и он должен был меня ждать. А я приехала, его нету. Я, естественно, искала, думала, где мой муж, как это так - не приехал? Спрашиваю о поезде. Он должен был уже сидеть, меня ждать. Потом подходит охранник и говорит, а вы СМИ не читаете? Я говорю, нет, я никакие новости не читаю. А он говорит, посмотрите, там воркутинский поезд сошел. Я начала смотреть, поняла, что у меня муж как раз с этим поездом ехал. Потом мне сами уже позвонили и по признакам сообщили", - рассказала женщина. Она добавила, что пока на опознании не была. Семья проживала в Салехарде. Отпуск планировали провести в городе Славянск-на-Кубани. Супруги вместе работали на "Салехардэнерго", мужчина был оператором котельной. У женщины осталось трое детей – 12, 10 и 3 года. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955755472.html
воркута
лабытнанги
сосногорск (район)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
2024-06-27T16:56
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955877587_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7fee59063b68aaefbae5ed635bf6931e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воркута, лабытнанги, сосногорск (район), владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Воркута, Лабытнанги, Сосногорск (район), Владимир Уйба, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Жена погибшего при крушении поезда в Коми случайно узнала о катастрофе

Жена погибшего при крушении поезда в Коми случайно узнала о трагедии на вокзале

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала РИА Новости, что не читает СМИ и случайно узнала о гибели мужа, когда ждала его на вокзале.
"Мы ехали в отпуск на Кубань. Он с Воркуты ехал – у него была сессия, а я с Лабытнанги. Мы должны были встретиться в Сосногорске. Мы сели бы на свою машину и поехали в отпуск вдвоем. А дети самолетом полетели с бабушкой. Они уже там на юге. Он раньше приезжает, и он должен был меня ждать. А я приехала, его нету. Я, естественно, искала, думала, где мой муж, как это так - не приехал? Спрашиваю о поезде. Он должен был уже сидеть, меня ждать. Потом подходит охранник и говорит, а вы СМИ не читаете? Я говорю, нет, я никакие новости не читаю. А он говорит, посмотрите, там воркутинский поезд сошел. Я начала смотреть, поняла, что у меня муж как раз с этим поездом ехал. Потом мне сами уже позвонили и по признакам сообщили", - рассказала женщина.
Она добавила, что пока на опознании не была. Семья проживала в Салехарде. Отпуск планировали провести в городе Славянск-на-Кубани.
Супруги вместе работали на "Салехардэнерго", мужчина был оператором котельной. У женщины осталось трое детей – 12, 10 и 3 года.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми
Вчера, 08:11
 
ВоркутаЛабытнангиСосногорск (район)Владимир УйбаСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала