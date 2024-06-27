https://ria.ru/20240627/poezd-1955901991.html

Жена погибшего при крушении поезда в Коми случайно узнала о катастрофе

Жена погибшего при крушении поезда в Коми случайно узнала о катастрофе - РИА Новости, 27.06.2024

Жена погибшего при крушении поезда в Коми случайно узнала о катастрофе

Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала РИА Новости, что не читает СМИ и случайно узнала о гибели мужа, когда ждала его на вокзале. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:56

2024-06-27T16:56

2024-06-27T16:56

воркута

лабытнанги

сосногорск (район)

владимир уйба

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала РИА Новости, что не читает СМИ и случайно узнала о гибели мужа, когда ждала его на вокзале. "Мы ехали в отпуск на Кубань. Он с Воркуты ехал – у него была сессия, а я с Лабытнанги. Мы должны были встретиться в Сосногорске. Мы сели бы на свою машину и поехали в отпуск вдвоем. А дети самолетом полетели с бабушкой. Они уже там на юге. Он раньше приезжает, и он должен был меня ждать. А я приехала, его нету. Я, естественно, искала, думала, где мой муж, как это так - не приехал? Спрашиваю о поезде. Он должен был уже сидеть, меня ждать. Потом подходит охранник и говорит, а вы СМИ не читаете? Я говорю, нет, я никакие новости не читаю. А он говорит, посмотрите, там воркутинский поезд сошел. Я начала смотреть, поняла, что у меня муж как раз с этим поездом ехал. Потом мне сами уже позвонили и по признакам сообщили", - рассказала женщина. Она добавила, что пока на опознании не была. Семья проживала в Салехарде. Отпуск планировали провести в городе Славянск-на-Кубани. Супруги вместе работали на "Салехардэнерго", мужчина был оператором котельной. У женщины осталось трое детей – 12, 10 и 3 года. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955755472.html

воркута

лабытнанги

сосногорск (район)

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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми 2024-06-27T16:56 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воркута, лабытнанги, сосногорск (район), владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми