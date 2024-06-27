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Источник рассказал об эвакуации пассажиров с места аварии в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
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10:15 27.06.2024 (обновлено: 11:29 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/poezd-1955783504.html
Источник рассказал об эвакуации пассажиров с места аварии в Коми
Источник рассказал об эвакуации пассажиров с места аварии в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
Источник рассказал об эвакуации пассажиров с места аварии в Коми
Первая попытка отправить в Новороссийск пять вагонов с почти 180 не пострадавшими пассажирами с места крушения поезда в Коми не увенчалась успехом: локомотив не РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:15
2024-06-27T11:29
происшествия
новороссийск
сход пассажирского поезда с рельс в коми
авто
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первая попытка отправить в Новороссийск пять вагонов с почти 180 не пострадавшими пассажирами с места крушения поезда в Коми не увенчалась успехом: локомотив не смог продолжить движение из-за размыва полотна на другом участке железной дороги, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб."В 20.30 мск среды локомотив с пятью вагонами поезда №511 отправился в Новороссийск с места чрезвычайной ситуации с 178 пассажирами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на пути следования состав был вынужден остановиться из-за нового размытого участка железнодорожного полотна. "Питание пассажиров поезда организовано", - заключил собеседник агентства. Позднее он сообщил, что, по уточненной информации, в результате аварии произошел сход с рельс восьми вагонов, четыре из них опрокинулись. Всего в составе было 14 вагонов с 195 пассажирами. По последним данным, погибли два человека, госпитализированы 10, ведутся поиски еще одного пассажира.РЖД утром в четверг сообщали, что пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута-Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 05.14 мск и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтёры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.
https://ria.ru/20240627/komi-1955767081.html
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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
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происшествия, новороссийск, сход пассажирского поезда с рельс в коми, авто
Происшествия, Новороссийск, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Авто
Источник рассказал об эвакуации пассажиров с места аварии в Коми

Увозивший пассажиров с места аварии в Коми поезд застревал из-за размыва полотна

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первая попытка отправить в Новороссийск пять вагонов с почти 180 не пострадавшими пассажирами с места крушения поезда в Коми не увенчалась успехом: локомотив не смог продолжить движение из-за размыва полотна на другом участке железной дороги, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
«
"В 20.30 мск среды локомотив с пятью вагонами поезда №511 отправился в Новороссийск с места чрезвычайной ситуации с 178 пассажирами", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что на пути следования состав был вынужден остановиться из-за нового размытого участка железнодорожного полотна. "Питание пассажиров поезда организовано", - заключил собеседник агентства.
Позднее он сообщил, что, по уточненной информации, в результате аварии произошел сход с рельс восьми вагонов, четыре из них опрокинулись. Всего в составе было 14 вагонов с 195 пассажирами.
По последним данным, погибли два человека, госпитализированы 10, ведутся поиски еще одного пассажира.
РЖД утром в четверг сообщали, что пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута-Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 05.14 мск и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтёры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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ПроисшествияНовороссийскСход пассажирского поезда с рельс в КомиАвто
 
 
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