https://ria.ru/20240627/poezd-1955758857.html

Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми

Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024

Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми

Судьба одного человека, предположительно ребенка, остаётся неизвестной после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:54

2024-06-27T08:54

2024-06-27T11:29

происшествия

сход пассажирского поезда с рельс в коми

республика коми

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Судьба одного человека, предположительно ребенка, остаётся неизвестной после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Неизвестна судьба ещё одного человека", - сказал собеседник агентстваОн добавил, что, по предварительной информации, это ребенок 2008 года рождения. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

https://ria.ru/20240627/rzhd-1955758757.html

республика коми

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми 2024-06-27T08:54 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми