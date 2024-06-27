Рейтинг@Mail.ru
Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 27.06.2024 (обновлено: 11:29 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/poezd-1955758857.html
Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми
Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми
Судьба одного человека, предположительно ребенка, остаётся неизвестной после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:54
2024-06-27T11:29
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
республика коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955763359_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2ed0c8d1d232565da61a01e2a1fe6f7.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Судьба одного человека, предположительно ребенка, остаётся неизвестной после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Неизвестна судьба ещё одного человека", - сказал собеседник агентстваОн добавил, что, по предварительной информации, это ребенок 2008 года рождения. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.
https://ria.ru/20240627/rzhd-1955758757.html
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
2024-06-27T08:54
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955763359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dc5b097f93108cb3626d63b6ec8acbb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Республика Коми
Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми

Экстренные службы: ребенка 2008 г.р. ищут на месте схода с рельсов поезда в Коми

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Судьба одного человека, предположительно ребенка, остаётся неизвестной после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Неизвестна судьба ещё одного человека", - сказал собеседник агентства
Он добавил, что, по предварительной информации, это ребенок 2008 года рождения. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек
Вчера, 08:54
 
ПроисшествияСход пассажирского поезда с рельс в КомиРеспублика Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала