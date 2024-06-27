https://ria.ru/20240627/poezd-1955758857.html
Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми
Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми
Судьба одного человека, предположительно ребенка, остаётся неизвестной после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:54
2024-06-27T08:54
2024-06-27T11:29
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
республика коми
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Судьба одного человека, предположительно ребенка, остаётся неизвестной после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Неизвестна судьба ещё одного человека", - сказал собеседник агентстваОн добавил, что, по предварительной информации, это ребенок 2008 года рождения. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.
https://ria.ru/20240627/rzhd-1955758757.html
республика коми
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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
2024-06-27T08:54
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Республика Коми
Судьба одного человека остается неизвестной после крушения поезда в Коми
Экстренные службы: ребенка 2008 г.р. ищут на месте схода с рельсов поезда в Коми