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Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
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08:11 27.06.2024 (обновлено: 14:38 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/poezd-1955755472.html
Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми
Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми
Рекордные дожди стали причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:11
2024-06-27T14:38
происшествия
воркута
новороссийск
инта
евгений тишковец
владимир уйба
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рекордные дожди стали причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы десять человек. РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути. "Причиной размытия полотна под Интой в Коми, где 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск, стал паводок: насыпь размыло водой. Все Приуралье в течение нескольких дней находилось под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками", — рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что 25 июня в населенном пункте Вуктыл выпало 48 миллиметров, а 26 июня в копилку добавилось еще 25 миллиметров. То есть за двое суток в осадкомер попало 73 миллиметра, или семь ведер дождевой воды на метр квадратный, или 150% от всей месячной нормы — норма июня 50 миллиметров. "В результате аномальных осадков подъем уровня воды в реках республики за 26 июня местами достигал 164 сантиметра", — добавил метеоролог.
https://radiosputnik.ru/20240626/poezd-1955695999.html
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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
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происшествия, воркута, новороссийск, инта, евгений тишковец, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Новороссийск, Инта, Евгений Тишковец, Владимир Уйба, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми

Тишковец: рекордные дожди стали причиной схода с рельсов поезда в Коми

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рекордные дожди стали причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 ВоркутаНовороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы десять человек. РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.
"Причиной размытия полотна под Интой в Коми, где 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск, стал паводок: насыпь размыло водой. Все Приуралье в течение нескольких дней находилось под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками", — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что 25 июня в населенном пункте Вуктыл выпало 48 миллиметров, а 26 июня в копилку добавилось еще 25 миллиметров. То есть за двое суток в осадкомер попало 73 миллиметра, или семь ведер дождевой воды на метр квадратный, или 150% от всей месячной нормы — норма июня 50 миллиметров.
"В результате аномальных осадков подъем уровня воды в реках республики за 26 июня местами достигал 164 сантиметра", — добавил метеоролог.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Стали известны подробности схода вагонов пассажирского поезда в Коми
26 июня, 20:21
 
ПроисшествияВоркутаНовороссийскИнтаЕвгений ТишковецВладимир УйбаРЖДСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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