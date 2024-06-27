Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми
Тишковец: рекордные дожди стали причиной схода с рельсов поезда в Коми
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рекордные дожди стали причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы десять человек. РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.
"Причиной размытия полотна под Интой в Коми, где 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск, стал паводок: насыпь размыло водой. Все Приуралье в течение нескольких дней находилось под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками", — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что 25 июня в населенном пункте Вуктыл выпало 48 миллиметров, а 26 июня в копилку добавилось еще 25 миллиметров. То есть за двое суток в осадкомер попало 73 миллиметра, или семь ведер дождевой воды на метр квадратный, или 150% от всей месячной нормы — норма июня 50 миллиметров.
"В результате аномальных осадков подъем уровня воды в реках республики за 26 июня местами достигал 164 сантиметра", — добавил метеоролог.