https://ria.ru/20240627/poezd-1955755472.html

Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми

Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024

Синоптик назвал причину схода с рельсов поезда в Коми

Рекордные дожди стали причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:11

2024-06-27T08:11

2024-06-27T14:38

происшествия

воркута

новороссийск

инта

евгений тишковец

владимир уйба

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рекордные дожди стали причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы десять человек. РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути. "Причиной размытия полотна под Интой в Коми, где 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск, стал паводок: насыпь размыло водой. Все Приуралье в течение нескольких дней находилось под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками", — рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что 25 июня в населенном пункте Вуктыл выпало 48 миллиметров, а 26 июня в копилку добавилось еще 25 миллиметров. То есть за двое суток в осадкомер попало 73 миллиметра, или семь ведер дождевой воды на метр квадратный, или 150% от всей месячной нормы — норма июня 50 миллиметров. "В результате аномальных осадков подъем уровня воды в реках республики за 26 июня местами достигал 164 сантиметра", — добавил метеоролог.

https://radiosputnik.ru/20240626/poezd-1955695999.html

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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми 2024-06-27T08:11 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воркута, новороссийск, инта, евгений тишковец, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми