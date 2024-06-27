За пассажирами в Коми прибыл поезд-дублер из Воркуты
Поезд-дублер из Воркуты прибыл за пассажирами 4 вагонов сошедшего поезда в Коми
© РИА Новости / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поезд-дублер из Воркуты прибыл на станцию Инта в Коми, в него пересядут пассажиры четырех вагонов сошедшего с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск", сообщил губернатор Владимир Уйба в Telegram-канале.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.
"На станцию Инта прибыл поезд-дублер из Воркуты для пересадки пассажиров из четырех вагонов поезда №511. В него осуществляется загрузка воды, питания (361 набор), пледов. Также с данным поездом проследуют волонтеры для помощи в пересадке пассажиров и переносу их багажа", - говорится в сообщении.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадали до 40 человек, состояние семи из них - тяжелое. Пресс-служба главы республики Владимира Уйбы сообщала, что пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми доставили в Интинскую городскую больницу. Сам Уйба позднее заявлял, что госпитализированы 10 пострадавших при сходе вагонов поезда, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось. Всего в составе поезда, как сообщала администрация муниципального образования "Инта", было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира.
РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.