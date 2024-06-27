https://ria.ru/20240627/poezd-1955737647.html

В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов

В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов - РИА Новости, 27.06.2024

В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Республике Коми после схода поезда "Воркута-Новороссийск" с рельсов, говорится в указе главы республики Владимира Уйбы,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T02:42

2024-06-27T02:42

2024-06-27T05:07

происшествия

республика коми

сход пассажирского поезда с рельс в коми

россия

ржд

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Республике Коми после схода поезда "Воркута-Новороссийск" с рельсов, говорится в указе главы республики Владимира Уйбы, опубликованном на портале правительства региона.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми."Ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — говорится в документе.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадали до 40 человек, состояние семи из них — тяжелое.По информации пресс-службы главы республики Владимира Уйбы, пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми доставили в Интинскую городскую больницу. Сам Уйба позднее заявлял, что госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось. Всего в составе поезда, как сообщала администрация муниципального образования "Инта", было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира.РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.

https://ria.ru/20240626/poezd-1955721782.html

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происшествия, республика коми, сход пассажирского поезда с рельс в коми, россия, ржд