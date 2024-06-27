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В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов - РИА Новости, 27.06.2024
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02:42 27.06.2024 (обновлено: 05:07 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/poezd-1955737647.html
В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов
В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов - РИА Новости, 27.06.2024
В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов
Режим чрезвычайной ситуации введен в Республике Коми после схода поезда "Воркута-Новороссийск" с рельсов, говорится в указе главы республики Владимира Уйбы,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T02:42
2024-06-27T05:07
происшествия
республика коми
сход пассажирского поезда с рельс в коми
россия
ржд
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Республике Коми после схода поезда "Воркута-Новороссийск" с рельсов, говорится в указе главы республики Владимира Уйбы, опубликованном на портале правительства региона.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми."Ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — говорится в документе.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадали до 40 человек, состояние семи из них — тяжелое.По информации пресс-службы главы республики Владимира Уйбы, пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми доставили в Интинскую городскую больницу. Сам Уйба позднее заявлял, что госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось. Всего в составе поезда, как сообщала администрация муниципального образования "Инта", было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира.РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.
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происшествия, республика коми, сход пассажирского поезда с рельс в коми, россия, ржд
Происшествия, Республика Коми, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Россия, РЖД
В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов

Режим ЧС ввели в Коми после схода девяти вагонов поезда с рельсов

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Республике Коми после схода поезда "Воркута-Новороссийск" с рельсов, говорится в указе главы республики Владимира Уйбы, опубликованном на портале правительства региона.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 ВоркутаНовороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.
"Ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — говорится в документе.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадали до 40 человек, состояние семи из них — тяжелое.
По информации пресс-службы главы республики Владимира Уйбы, пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми доставили в Интинскую городскую больницу. Сам Уйба позднее заявлял, что госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось.
Всего в составе поезда, как сообщала администрация муниципального образования "Инта", было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира.
РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Допсостав направили для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми
Вчера, 23:48
 
ПроисшествияРеспублика КомиСход пассажирского поезда с рельс в КомиРоссияРЖД
 
 
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