После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших
Уйба: при сходе вагонов поезда в Коми госпитализированы 10 пострадавших
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. В настоящее время госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось, сообщил глава республики Владимир Уйба в своем Telegram-канале.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.
"Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным минздрава Коми на 0.50, в городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек, пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск", — написал он.
Уйба отметил, что у пострадавших — преимущественно ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
"Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось", — написал он.
По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отбытия со станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.