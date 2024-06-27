https://ria.ru/20240627/poezd-1955731211.html

После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших

После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших - РИА Новости, 27.06.2024

После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших

В настоящее время госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:16

2024-06-27T01:16

2024-06-27T02:16

происшествия

сход пассажирского поезда с рельс в коми

инта

владимир уйба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. В настоящее время госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось, сообщил глава республики Владимир Уйба в своем Telegram-канале. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. "Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным минздрава Коми на 0.50, в городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек, пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск", — написал он. Уйба отметил, что у пострадавших — преимущественно ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. "Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось", — написал он. Глава Коми также сообщил, что врачебная бригада городской больницы вернулась в Инту. Для оказания помощи пострадавшим в город также прибыли 11 медицинских специалистов из Ухты, девять медицинских работников из Усинска и четыре — из Воркуты.По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отбытия со станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955723809.html

https://ria.ru/20240627/poezd-1955730399.html

инта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, инта, владимир уйба