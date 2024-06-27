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После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших - РИА Новости, 27.06.2024
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01:16 27.06.2024 (обновлено: 02:16 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/poezd-1955731211.html
После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших
После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших - РИА Новости, 27.06.2024
После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших
В настоящее время госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:16
2024-06-27T02:16
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
инта
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. В настоящее время госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось, сообщил глава республики Владимир Уйба в своем Telegram-канале. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. "Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным минздрава Коми на 0.50, в городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек, пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск", — написал он. Уйба отметил, что у пострадавших — преимущественно ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. "Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось", — написал он. Глава Коми также сообщил, что врачебная бригада городской больницы вернулась в Инту. Для оказания помощи пострадавшим в город также прибыли 11 медицинских специалистов из Ухты, девять медицинских работников из Усинска и четыре — из Воркуты.По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отбытия со станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955723809.html
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происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, инта, владимир уйба
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Инта, Владимир Уйба
После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших

Уйба: при сходе вагонов поезда в Коми госпитализированы 10 пострадавших

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. В настоящее время госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось, сообщил глава республики Владимир Уйба в своем Telegram-канале.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 ВоркутаНовороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.
"Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным минздрава Коми на 0.50, в городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек, пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск", — написал он.
Уйба отметил, что у пострадавших — преимущественно ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава
00:00
"Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось", — написал он.
Глава Коми также сообщил, что врачебная бригада городской больницы вернулась в Инту. Для оказания помощи пострадавшим в город также прибыли 11 медицинских специалистов из Ухты, девять медицинских работников из Усинска и четыре — из Воркуты.
По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отбытия со станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути
01:04
 
ПроисшествияСход пассажирского поезда с рельс в КомиИнтаВладимир Уйба
 
 
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