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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 27.06.2024 (обновлено: 12:34 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/podpole-1955816764.html
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области
Российские войска нанесли мощный ракетный удар по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:13
2024-06-27T12:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дергачи
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли мощный ракетный удар по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Дергачи получили прилет 26 июня в 15:45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города", — рассказал он. После этого в городе были слышны сирены скорой помощи, добавил собеседник агентства.Лебедев рассказал также, что российские ракеты поразили цели в Купянске."Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов", — уточнил он.Еще один удар наносился по пункту временной дислокации, который ВСУ устроили в частном доме в селе Малое Веселое около Липцев. Во дворе этого дома стояли два пикапа, оборудованные под запуск беспилотников, отметил подпольщик.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240627/marochko-1955754071.html
https://ria.ru/20240626/podpole-1955466824.html
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безопасность, россия, дергачи, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дергачи, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области

Подполье: ВС России ударили по складу украинских военных в Дергачах

© AP Photo / Andrii MarienkoПожарные на месте взрыва в Харькове
Пожарные на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Пожарные на месте взрыва в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли мощный ракетный удар по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Дергачи получили прилет 26 июня в 15:45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города", — рассказал он.
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После этого в городе были слышны сирены скорой помощи, добавил собеседник агентства.
Лебедев рассказал также, что российские ракеты поразили цели в Купянске.
«
"Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов", — уточнил он.
Еще один удар наносился по пункту временной дислокации, который ВСУ устроили в частном доме в селе Малое Веселое около Липцев. Во дворе этого дома стояли два пикапа, оборудованные под запуск беспилотников, отметил подпольщик.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДергачиХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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