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Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2024
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области
Силы РФ нанесли удар недалеко от Купянска по административному зданию, уничтожены около роты ВСУ и 2 единицы техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:59
2024-06-27T11:59
2024-06-27T12:11
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
сергей лебедев
безопасность
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силы РФ нанесли удар недалеко от Купянска по административному зданию, уничтожены около роты ВСУ и 2 единицы техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники", - рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, информации о том, сколько военных ВСУ выжило после удара, пока нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области
Подполье: ВС России нанесли удар по административному зданию близ Купянска
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силы РФ нанесли удар недалеко от Купянска по административному зданию, уничтожены около роты ВСУ и 2 единицы техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники", - рассказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, информации о том, сколько военных ВСУ выжило после удара, пока нет.