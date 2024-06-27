Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 27.06.2024 (обновлено: 12:11 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/podpole-1955812285.html
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2024
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области
Силы РФ нанесли удар недалеко от Купянска по административному зданию, уничтожены около роты ВСУ и 2 единицы техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:59
2024-06-27T12:11
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
сергей лебедев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955409505_0:321:3059:2042_1920x0_80_0_0_c4bc5eb8a02997b5eb0014d847d4c1e3.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силы РФ нанесли удар недалеко от Купянска по административному зданию, уничтожены около роты ВСУ и 2 единицы техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники", - рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, информации о том, сколько военных ВСУ выжило после удара, пока нет.
https://ria.ru/20240626/podpole-1955466824.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955409505_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_32e7dbaeb8f5e2080baab1ac68ec7fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области

Подполье: ВС России нанесли удар по административному зданию близ Купянска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне проведения СВО
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силы РФ нанесли удар недалеко от Купянска по административному зданию, уничтожены около роты ВСУ и 2 единицы техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники", - рассказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, информации о том, сколько военных ВСУ выжило после удара, пока нет.
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум
26 июня, 00:38
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала