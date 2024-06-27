https://ria.ru/20240627/podpole-1955812285.html

Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2024

Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области

Силы РФ нанесли удар недалеко от Купянска по административному зданию, уничтожены около роты ВСУ и 2 единицы техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:59

2024-06-27T11:59

2024-06-27T12:11

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

сергей лебедев

безопасность

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силы РФ нанесли удар недалеко от Купянска по административному зданию, уничтожены около роты ВСУ и 2 единицы техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники", - рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, информации о том, сколько военных ВСУ выжило после удара, пока нет.

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Кирилл Волков

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность