https://ria.ru/20240627/pobeda-1955900916.html

Следующий съезд молдавского блока "Победа" пройдет в Москве до выборов

Следующий съезд молдавского блока "Победа" пройдет в Москве до выборов - РИА Новости, 27.06.2024

Следующий съезд молдавского блока "Победа" пройдет в Москве до выборов

Следующий съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" состоится в Москве до президентских выборов в Молдавии: летом или в начале осени, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:53

2024-06-27T16:53

2024-06-27T16:53

в мире

молдавия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Следующий съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" состоится в Москве до президентских выборов в Молдавии: летом или в начале осени, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента, один из лидеров политблока "Победа" Денис Уланов. "Мы будем проводить, скорее всего, следующее мероприятие так же в Москве. Впереди выборы президента, в октябре… Если не летом, то в начале осени точно, потому что в сентябре начнется самая активная фаза избирательной кампании на должность президента", - сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024. Он добавил, что в самой Молдавии невозможно провести съезд из-за действий властей. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

молдавия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия