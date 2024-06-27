https://ria.ru/20240627/pobeda-1955900916.html
Следующий съезд молдавского блока "Победа" пройдет в Москве до выборов
Следующий съезд молдавского блока "Победа" пройдет в Москве до выборов - РИА Новости, 27.06.2024
Следующий съезд молдавского блока "Победа" пройдет в Москве до выборов
Следующий съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" состоится в Москве до президентских выборов в Молдавии: летом или в начале осени, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:53
2024-06-27T16:53
2024-06-27T16:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Следующий съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" состоится в Москве до президентских выборов в Молдавии: летом или в начале осени, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента, один из лидеров политблока "Победа" Денис Уланов. "Мы будем проводить, скорее всего, следующее мероприятие так же в Москве. Впереди выборы президента, в октябре… Если не летом, то в начале осени точно, потому что в сентябре начнется самая активная фаза избирательной кампании на должность президента", - сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024. Он добавил, что в самой Молдавии невозможно провести съезд из-за действий властей. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия
Следующий съезд молдавского блока "Победа" пройдет в Москве до выборов
Съезд молдавского блока "Победа" пройдет в Москве, предположительно, летом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Следующий съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" состоится в Москве до президентских выборов в Молдавии: летом или в начале осени, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента, один из лидеров политблока "Победа" Денис Уланов.
"Мы будем проводить, скорее всего, следующее мероприятие так же в Москве. Впереди выборы президента, в октябре… Если не летом, то в начале осени точно, потому что в сентябре начнется самая активная фаза избирательной кампании на должность президента", - сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024. Он добавил, что в самой Молдавии невозможно провести съезд из-за действий властей.
Президент Молдавии Майя Санду
24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.