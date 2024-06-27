https://ria.ru/20240627/plennyy-1955753165.html

Пленный рассказал о недоборе в подразделениях РХБЗ украинской армии

Пленный рассказал о недоборе в подразделениях РХБЗ украинской армии - РИА Новости, 27.06.2024

Пленный рассказал о недоборе в подразделениях РХБЗ украинской армии

В подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено, сообщил сдавшийся в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T07:36

2024-06-27T07:36

2024-06-27T07:36

специальная военная операция на украине

украина

войска рхбз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено, сообщил сдавшийся в плен украинский военный Виктор Кэрэкеша. По его словам, он был мобилизован в подразделения РХБЗ, в 14-ую механизированную бригаду, где был сильный недобор. "Нас было 13 человек в РХБЗ, а должно быть 30", - рассказал РИА Новости военный ВСУ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240626/vsu-1955486721.html

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украина, войска рхбз, вооруженные силы украины