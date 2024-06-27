https://ria.ru/20240627/pashkov-1955943470.html

Мишустин назначил Пашкова заместителем министра транспорта

Мишустин назначил Пашкова заместителем министра транспорта - РИА Новости, 27.06.2024

Мишустин назначил Пашкова заместителем министра транспорта

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра транспорта РФ Константина Пашкова, следует из распоряжения кабмина. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:30

2024-06-27T19:30

2024-06-27T19:30

россия

курская область

роман старовойт

михаил мишустин

валентин иванов

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

политика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра транспорта РФ Константина Пашкова, следует из распоряжения кабмина. Ранее Пашков занимал пост директора административного департамента Минтранса России. "Назначить Пашкова Константина Анатольевича заместителем министра транспорта Российской Федерации", - говорится в распоряжении. Министром транспорта РФ в мае 2024 года был назначен Роман Старовойт. До этого он был губернатором Курской области. Старовойт в июне говорил журналистам, что команда министерства транспорта России работоспособна и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка. Так, в конце июня текущего года новым заместитель министра транспорта РФ стал замгендиректора РЖД Алексей Шило, курирующий грузовые перевозки в компании. Замглавы Минтранса Валентин Иванов, отвечавший за железнодорожную отрасль в статусе замминистра, был повышен до первого заместителя. Еще одним замминистра стал замглавы Росавтодора Виктор Тимофеев.

россия

курская область

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россия, курская область, роман старовойт, михаил мишустин, валентин иванов, федеральное дорожное агентство (росавтодор), политика