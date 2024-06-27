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Мишустин назначил Пашкова заместителем министра транспорта - РИА Новости, 27.06.2024
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19:30 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/pashkov-1955943470.html
Мишустин назначил Пашкова заместителем министра транспорта
Мишустин назначил Пашкова заместителем министра транспорта - РИА Новости, 27.06.2024
Мишустин назначил Пашкова заместителем министра транспорта
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра транспорта РФ Константина Пашкова, следует из распоряжения кабмина. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:30
2024-06-27T19:30
россия
курская область
роман старовойт
михаил мишустин
валентин иванов
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
политика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра транспорта РФ Константина Пашкова, следует из распоряжения кабмина. Ранее Пашков занимал пост директора административного департамента Минтранса России. "Назначить Пашкова Константина Анатольевича заместителем министра транспорта Российской Федерации", - говорится в распоряжении. Министром транспорта РФ в мае 2024 года был назначен Роман Старовойт. До этого он был губернатором Курской области. Старовойт в июне говорил журналистам, что команда министерства транспорта России работоспособна и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка. Так, в конце июня текущего года новым заместитель министра транспорта РФ стал замгендиректора РЖД Алексей Шило, курирующий грузовые перевозки в компании. Замглавы Минтранса Валентин Иванов, отвечавший за железнодорожную отрасль в статусе замминистра, был повышен до первого заместителя. Еще одним замминистра стал замглавы Росавтодора Виктор Тимофеев.
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россия, курская область, роман старовойт, михаил мишустин, валентин иванов, федеральное дорожное агентство (росавтодор), политика
Россия, Курская область, Роман Старовойт, Михаил Мишустин, Валентин Иванов, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Политика

Мишустин назначил Пашкова заместителем министра транспорта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра транспорта РФ Константина Пашкова, следует из распоряжения кабмина.
Ранее Пашков занимал пост директора административного департамента Минтранса России.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
"Назначить Пашкова Константина Анатольевича заместителем министра транспорта Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Министром транспорта РФ в мае 2024 года был назначен Роман Старовойт. До этого он был губернатором Курской области. Старовойт в июне говорил журналистам, что команда министерства транспорта России работоспособна и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка.
Так, в конце июня текущего года новым заместитель министра транспорта РФ стал замгендиректора РЖД Алексей Шило, курирующий грузовые перевозки в компании. Замглавы Минтранса Валентин Иванов, отвечавший за железнодорожную отрасль в статусе замминистра, был повышен до первого заместителя. Еще одним замминистра стал замглавы Росавтодора Виктор Тимофеев.
 
РоссияКурская областьРоман СтаровойтМихаил МишустинВалентин ИвановФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Политика
 
 
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