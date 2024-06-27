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Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске
Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске - РИА Новости, 27.06.2024
Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске
Почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) примет участие в параде в Минске по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:12
2024-06-27T13:12
2024-06-27T13:12
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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) примет участие в параде в Минске по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. “По приглашению министерства обороны Белоруссии парадный расчет отряда почетного караула НОАК примет участие 3 июля в военном параде по случаю 80-летия освобождения Беларуси", - сказал У Цянь. По его словам, военные уже проходят соответствующие тренировки в Минске. Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой". В параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
https://ria.ru/20240608/tanki-1951664447.html
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в мире, белоруссия, минск, китай, у цянь, народно-освободительная армия китая
В мире, Белоруссия, Минск, Китай, У Цянь, Народно-освободительная армия Китая
Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске
НОАК примет участие в параде в Минске по случаю 80-летия освобождения Белоруссии