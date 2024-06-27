Рейтинг@Mail.ru
Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/parad-1955834150.html
Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске
Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске - РИА Новости, 27.06.2024
Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске
Почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) примет участие в параде в Минске по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:12
2024-06-27T13:12
в мире
белоруссия
минск
китай
у цянь
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) примет участие в параде в Минске по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. “По приглашению министерства обороны Белоруссии парадный расчет отряда почетного караула НОАК примет участие 3 июля в военном параде по случаю 80-летия освобождения Беларуси", - сказал У Цянь. По его словам, военные уже проходят соответствующие тренировки в Минске. Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой". В параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
https://ria.ru/20240608/tanki-1951664447.html
белоруссия
минск
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_293be2a3e10e3a38cd1963ece3f7de0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, китай, у цянь, народно-освободительная армия китая
В мире, Белоруссия, Минск, Китай, У Цянь, Народно-освободительная армия Китая
Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске

НОАК примет участие в параде в Минске по случаю 80-летия освобождения Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) примет участие в параде в Минске по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
«
“По приглашению министерства обороны Белоруссии парадный расчет отряда почетного караула НОАК примет участие 3 июля в военном параде по случаю 80-летия освобождения Беларуси", - сказал У Цянь.
По его словам, военные уже проходят соответствующие тренировки в Минске.
Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой". В параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
Танк Т-34, который примет участие в военном параде в честь Дня Независимости 3 июля в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Танки Т-З4 доставили из России в Белоруссию для участия в параде 3 июля
8 июня, 16:50
 
В миреБелоруссияМинскКитайУ ЦяньНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала