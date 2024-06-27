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Китай отправил двух панд в США - РИА Новости, 27.06.2024
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11:09 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/pandy-1955799947.html
Китай отправил двух панд в США
Китай отправил двух панд в США - РИА Новости, 27.06.2024
Китай отправил двух панд в США
Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в четверг вылетели чартерным рейсом из Китая в США, где они будут проживать в зоопарке Сан-Диего, заявила на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:09
2024-06-27T11:09
в мире
китай
сан-диего
сша
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в четверг вылетели чартерным рейсом из Китая в США, где они будут проживать в зоопарке Сан-Диего, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Сегодня утром панды Юньчуань и Синьбао вылетели чартерным рейсом в зоопарк Сан-Диего в США", - сказала дипломат. Мао Нин отметила, что Китай и США сделали все необходимые приготовления для того, чтобы обеспечить безопасный и здоровый авиаперелет для панд. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что автотранспорт с Юньчуань и Синьбао в среду вечером выехал из Китайского центра охраны и исследования больших панд, расположенного в провинции Сычуань. Панда Синьбао - самка, родилась 23 июля 2020 года, как отмечал телеканал, она ласковая и смышленая. Юньчуань - самец, родившийся 28 июля 2019 года, телеканал называл его умным и активным. В сообщении отмечалось, что после прибытия панд в зоопарк Сан-Диего китайские специалисты останутся там примерно на три месяца, чтобы сопровождать животных в период карантина и помочь им быстро адаптироваться к новой среде обитания. Панды в зоопарках всего мира - часть дипломатической стратегии Китая. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Численность панд в дикой природе, как заявил в начале года представитель государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ, возросла с 1100 особей в 1980-х до почти 1900 особей на сегодняшний день.
https://ria.ru/20231201/knr-1913103910.html
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в мире, китай, сан-диего, сша, мао нин
В мире, Китай, Сан-Диего, США, Мао Нин
Китай отправил двух панд в США

Китайские панды Юньчуань и Синьбао вылетели чартерным рейсом из Китая в США

© РИА Новости / Александр КовалевПанды
Панды - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Александр Ковалев
Панды. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в четверг вылетели чартерным рейсом из Китая в США, где они будут проживать в зоопарке Сан-Диего, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«
"Сегодня утром панды Юньчуань и Синьбао вылетели чартерным рейсом в зоопарк Сан-Диего в США", - сказала дипломат.
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Мао Нин отметила, что Китай и США сделали все необходимые приготовления для того, чтобы обеспечить безопасный и здоровый авиаперелет для панд.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что автотранспорт с Юньчуань и Синьбао в среду вечером выехал из Китайского центра охраны и исследования больших панд, расположенного в провинции Сычуань.
Панда Синьбао - самка, родилась 23 июля 2020 года, как отмечал телеканал, она ласковая и смышленая. Юньчуань - самец, родившийся 28 июля 2019 года, телеканал называл его умным и активным.
В сообщении отмечалось, что после прибытия панд в зоопарк Сан-Диего китайские специалисты останутся там примерно на три месяца, чтобы сопровождать животных в период карантина и помочь им быстро адаптироваться к новой среде обитания.
Панды в зоопарках всего мира - часть дипломатической стратегии Китая. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство.
Численность панд в дикой природе, как заявил в начале года представитель государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ, возросла с 1100 особей в 1980-х до почти 1900 особей на сегодняшний день.
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