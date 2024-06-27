https://ria.ru/20240627/pandy-1955799947.html

Китай отправил двух панд в США

Китай отправил двух панд в США - РИА Новости, 27.06.2024

Китай отправил двух панд в США

Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в четверг вылетели чартерным рейсом из Китая в США, где они будут проживать в зоопарке Сан-Диего, заявила на... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:09

2024-06-27T11:09

2024-06-27T11:09

в мире

китай

сан-диего

сша

мао нин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92372/83/923728373_0:450:4313:2876_1920x0_80_0_0_fcb079b823d96d6ef6907030650e0332.jpg

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в четверг вылетели чартерным рейсом из Китая в США, где они будут проживать в зоопарке Сан-Диего, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Сегодня утром панды Юньчуань и Синьбао вылетели чартерным рейсом в зоопарк Сан-Диего в США", - сказала дипломат. Мао Нин отметила, что Китай и США сделали все необходимые приготовления для того, чтобы обеспечить безопасный и здоровый авиаперелет для панд. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что автотранспорт с Юньчуань и Синьбао в среду вечером выехал из Китайского центра охраны и исследования больших панд, расположенного в провинции Сычуань. Панда Синьбао - самка, родилась 23 июля 2020 года, как отмечал телеканал, она ласковая и смышленая. Юньчуань - самец, родившийся 28 июля 2019 года, телеканал называл его умным и активным. В сообщении отмечалось, что после прибытия панд в зоопарк Сан-Диего китайские специалисты останутся там примерно на три месяца, чтобы сопровождать животных в период карантина и помочь им быстро адаптироваться к новой среде обитания. Панды в зоопарках всего мира - часть дипломатической стратегии Китая. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Численность панд в дикой природе, как заявил в начале года представитель государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ, возросла с 1100 особей в 1980-х до почти 1900 особей на сегодняшний день.

https://ria.ru/20231201/knr-1913103910.html

https://ria.ru/20231108/pandy-1908231299.html

китай

сан-диего

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сан-диего, сша, мао нин