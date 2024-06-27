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В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере
В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере - РИА Новости, 27.06.2024
В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере
Китай на сегодняшний день создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, нежели Соединенные Штаты, заявил в среду член Палаты представителей США от штата... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:41
2024-06-27T04:41
2024-06-27T04:41
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Китай на сегодняшний день создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, нежели Соединенные Штаты, заявил в среду член Палаты представителей США от штата Мичиган, республиканец Джон Моленар. "Сегодня на долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения, в то время как на долю китайских верфей, почти 20% эксплуатационных расходов субсидируется Пекином, приходится 54%", - сказал законодатель на слушаниях по данному вопросу в нижней палате американского конгресса. Как полагает конгрессмен, Пекин наращивает производство, чтобы "обеспечить себе устойчивое промышленное доминирование и триумф авторитарной системы". "Коммунистическая партия Китая стремится стать арсеналом автократии в мире", - добавил Моленар.
https://ria.ru/20240626/kitay-1955646260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, конгресс сша
В мире, Китай, США, Конгресс США
В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере
Конгрессмен Моленар: Китай за год строит в 500 раз больше кораблей, чем США