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В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере - РИА Новости, 27.06.2024
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04:41 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/otstavanie-1955744071.html
В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере
В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере - РИА Новости, 27.06.2024
В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере
Китай на сегодняшний день создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, нежели Соединенные Штаты, заявил в среду член Палаты представителей США от штата... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:41
2024-06-27T04:41
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Китай на сегодняшний день создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, нежели Соединенные Штаты, заявил в среду член Палаты представителей США от штата Мичиган, республиканец Джон Моленар. "Сегодня на долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения, в то время как на долю китайских верфей, почти 20% эксплуатационных расходов субсидируется Пекином, приходится 54%", - сказал законодатель на слушаниях по данному вопросу в нижней палате американского конгресса. Как полагает конгрессмен, Пекин наращивает производство, чтобы "обеспечить себе устойчивое промышленное доминирование и триумф авторитарной системы". "Коммунистическая партия Китая стремится стать арсеналом автократии в мире", - добавил Моленар.
https://ria.ru/20240626/kitay-1955646260.html
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в мире, китай, сша, конгресс сша
В мире, Китай, США, Конгресс США
В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере

Конгрессмен Моленар: Китай за год строит в 500 раз больше кораблей, чем США

© Sputnik /  | Перейти в медиабанкАртиллерийское орудие на эсминце Porter ВМС США
Артиллерийское орудие на эсминце Porter ВМС США - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Артиллерийское орудие на эсминце Porter ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Китай на сегодняшний день создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, нежели Соединенные Штаты, заявил в среду член Палаты представителей США от штата Мичиган, республиканец Джон Моленар.
"Сегодня на долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения, в то время как на долю китайских верфей, почти 20% эксплуатационных расходов субсидируется Пекином, приходится 54%", - сказал законодатель на слушаниях по данному вопросу в нижней палате американского конгресса.
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Как полагает конгрессмен, Пекин наращивает производство, чтобы "обеспечить себе устойчивое промышленное доминирование и триумф авторитарной системы". "Коммунистическая партия Китая стремится стать арсеналом автократии в мире", - добавил Моленар.
 
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