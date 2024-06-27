https://ria.ru/20240627/otstavanie-1955744071.html

В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере

В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере - РИА Новости, 27.06.2024

В конгрессе США указали на отставание от Китая в ключевой сфере

Китай на сегодняшний день создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, нежели Соединенные Штаты, заявил в среду член Палаты представителей США от штата... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T04:41

2024-06-27T04:41

2024-06-27T04:41

в мире

китай

сша

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758094154_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_de84dc27c431de6767e4ec6cfca768eb.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Китай на сегодняшний день создает примерно в 540 раз больше кораблей за год, нежели Соединенные Штаты, заявил в среду член Палаты представителей США от штата Мичиган, республиканец Джон Моленар. "Сегодня на долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения, в то время как на долю китайских верфей, почти 20% эксплуатационных расходов субсидируется Пекином, приходится 54%", - сказал законодатель на слушаниях по данному вопросу в нижней палате американского конгресса. Как полагает конгрессмен, Пекин наращивает производство, чтобы "обеспечить себе устойчивое промышленное доминирование и триумф авторитарной системы". "Коммунистическая партия Китая стремится стать арсеналом автократии в мире", - добавил Моленар.

https://ria.ru/20240626/kitay-1955646260.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, сша, конгресс сша