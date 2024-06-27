https://ria.ru/20240627/otnosheniya-1955550272.html

"Кому я нужна с ребенком?" Могут ли дети стать угрозой для новых отношений

"Кому я нужна с ребенком?" Могут ли дети стать угрозой для новых отношений - РИА Новости, 27.06.2024

"Кому я нужна с ребенком?" Могут ли дети стать угрозой для новых отношений

"У меня есть дети от прошлых отношений" — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно сообщать о наличии ребенка? Как правильно выстраивать отношения в такой ситуации? И нужно ли вообще общаться с детьми второй половинки, если у них уже есть родители?

2024-06-27T12:00

2024-06-27T12:00

2024-06-27T12:00

нас двое

любовь

влюбленность

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отношения

дети

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«Кому я нужна с ребенком?» Могут ли дети стать угрозой для новых отношений «У меня есть дети от прошлых отношений» — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно сообщать о наличии ребенка? Как правильно выстраивать отношения в такой ситуации? И нужно ли вообще общаться с детьми второй половинки, если у них уже есть родители? audio/mpeg

«Кому я нужна с ребенком?» Могут ли дети стать угрозой для новых отношений «У меня есть дети от прошлых отношений» — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно сообщать о наличии ребенка? Как правильно выстраивать отношения в такой ситуации? И нужно ли вообще общаться с детьми второй половинки, если у них уже есть родители? audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Сергей Таранов, Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

любовь, влюбленность, вконтакте, отношения, дети, аудио