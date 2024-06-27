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"Кому я нужна с ребенком?" Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
"Кому я нужна с ребенком?" Могут ли дети стать угрозой для новых отношений - РИА Новости, 27.06.2024
"Кому я нужна с ребенком?" Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
"У меня есть дети от прошлых отношений" — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно сообщать о наличии ребенка? Как правильно выстраивать отношения в такой ситуации? И нужно ли вообще общаться с детьми второй половинки, если у них уже есть родители?
2024-06-27T12:00
2024-06-27T12:00
2024-06-27T12:00
нас двое
любовь
влюбленность
вконтакте
отношения
дети
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«Кому я нужна с ребенком?» Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
«У меня есть дети от прошлых отношений» — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно сообщать о наличии ребенка? Как правильно выстраивать отношения в такой ситуации? И нужно ли вообще общаться с детьми второй половинки, если у них уже есть родители?
audio/mpeg
«Кому я нужна с ребенком?» Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
«У меня есть дети от прошлых отношений» — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно сообщать о наличии ребенка? Как правильно выстраивать отношения в такой ситуации? И нужно ли вообще общаться с детьми второй половинки, если у них уже есть родители?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Сергей Таранов, Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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любовь, влюбленность, вконтакте, отношения, дети, аудио
Нас двое, Любовь, влюбленность, ВКонтакте, отношения, Дети
"Кому я нужна с ребенком?" Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
"У меня есть дети от прошлых отношений" — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно сообщать о наличии ребенка? Как правильно выстраивать отношения в такой ситуации? И нужно ли вообще общаться с детьми второй половинки, если у них уже есть родители?