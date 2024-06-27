Орбан провел короткий разговор с Зеленским на полях саммита ЕС
Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе около минуты разговаривал с Зеленским
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе провел короткий разговор с Владимиром Зеленским, который находится в Брюсселе для подписания соглашения по обязательствам ЕС и Украины в области безопасности.
На кадрах трансляции, которую вел сайт Еврокомиссии, видно, что перед началом саммита Орбан подошел к Зеленскому поздороваться, после чего они общались менее минуты.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам.
В декабре 2023 года Орбан и Зеленский также виделись в Аргентине на полях инаугурации аргентинского президента, после чего венгерский премьер заявил, что разговор нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.