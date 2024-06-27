https://ria.ru/20240627/orban-1955938569.html

Орбан провел короткий разговор с Зеленским на полях саммита ЕС

Орбан провел короткий разговор с Зеленским на полях саммита ЕС - РИА Новости, 27.06.2024

Орбан провел короткий разговор с Зеленским на полях саммита ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе провел короткий разговор с Владимиром Зеленским, который находится в Брюсселе для... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:05

2024-06-27T19:05

2024-06-27T19:05

в мире

венгрия

украина

виктор орбан

владимир зеленский

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе провел короткий разговор с Владимиром Зеленским, который находится в Брюсселе для подписания соглашения по обязательствам ЕС и Украины в области безопасности. На кадрах трансляции, которую вел сайт Еврокомиссии, видно, что перед началом саммита Орбан подошел к Зеленскому поздороваться, после чего они общались менее минуты. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам. В декабре 2023 года Орбан и Зеленский также виделись в Аргентине на полях инаугурации аргентинского президента, после чего венгерский премьер заявил, что разговор нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.

https://ria.ru/20240625/utopiya-1955212657.html

https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html

https://ria.ru/20240621/nato-1954455510.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз