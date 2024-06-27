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Орбан провел короткий разговор с Зеленским на полях саммита ЕС - РИА Новости, 27.06.2024
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19:05 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/orban-1955938569.html
Орбан провел короткий разговор с Зеленским на полях саммита ЕС
Орбан провел короткий разговор с Зеленским на полях саммита ЕС - РИА Новости, 27.06.2024
Орбан провел короткий разговор с Зеленским на полях саммита ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе провел короткий разговор с Владимиром Зеленским, который находится в Брюсселе для... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:05
2024-06-27T19:05
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе провел короткий разговор с Владимиром Зеленским, который находится в Брюсселе для подписания соглашения по обязательствам ЕС и Украины в области безопасности. На кадрах трансляции, которую вел сайт Еврокомиссии, видно, что перед началом саммита Орбан подошел к Зеленскому поздороваться, после чего они общались менее минуты. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам. В декабре 2023 года Орбан и Зеленский также виделись в Аргентине на полях инаугурации аргентинского президента, после чего венгерский премьер заявил, что разговор нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
https://ria.ru/20240625/utopiya-1955212657.html
https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html
https://ria.ru/20240621/nato-1954455510.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
Орбан провел короткий разговор с Зеленским на полях саммита ЕС

Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе около минуты разговаривал с Зеленским

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе провел короткий разговор с Владимиром Зеленским, который находится в Брюсселе для подписания соглашения по обязательствам ЕС и Украины в области безопасности.
На кадрах трансляции, которую вел сайт Еврокомиссии, видно, что перед началом саммита Орбан подошел к Зеленскому поздороваться, после чего они общались менее минуты.
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Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам.
В декабре 2023 года Орбан и Зеленский также виделись в Аргентине на полях инаугурации аргентинского президента, после чего венгерский премьер заявил, что разговор нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.
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Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
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