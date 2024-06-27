https://ria.ru/20240627/opros-1955861737.html

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают прогрессивный налог

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают прогрессивный налог - РИА Новости, 27.06.2024

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают прогрессивный налог

Большинство россиян считают справедливым введение "налогового кешбэка" для семей с детьми и прогрессивной шкалы налога для граждан с высокими доходами - 84% и... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:34

2024-06-27T14:34

2024-06-27T14:35

россия

валерий федоров

вциом

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943730523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cda0e543f439ecf4725d5bada65af39d.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Большинство россиян считают справедливым введение "налогового кешбэка" для семей с детьми и прогрессивной шкалы налога для граждан с высокими доходами - 84% и 78% соответственно, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, представленным генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым в ходе круглого стола "Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?", больше половины россиян (58%) знают и слышали о том, что правительство России одобрило предложение Минфина об изменениях в налоговой системе. При этом 42% сообщили, что слышат об этом впервые. Кроме того, 49% россиян рассказали, что слышали о предложении ввести прогрессивную шкалу налогообложения, 12% - про увеличение налогов для богатых, 7% - про поднятие налогов, столько же - про снижение налогов для определенных соцгрупп, и 7% - про повышение подоходного налога для физических лиц. Также исследователи поинтересовались мнением респондетов относительно предложения сохранить ставку в 13% для тех, кто получает доход до 200 тысяч рублей в месяц, а для тех, кто получает больше этой суммы, вводится прогрессивная шкала налогообложения, то есть чем больше они получают, тем больше платят налогов. Больше половины россиян (78%) считают такие изменения скорее справедливым, 13% - скорее несправедливым, 9% - затруднились с ответом. Что касается предложения установить ежегодный налоговый вычет ("налоговый кешбэк") для семей с двумя и более детьми, если их доход не превышает 1,5 (полтора) регионального прожиточного минимума на человека, 84% - считают его скорее справедливым, 9% - скорее несправедливым, 7% - затруднились с ответом, Больше половины граждан (57%) считают, что в целом данное изменение сделает налоговую систему более справедливой. Обратного мнения придерживаются 5% россиян. Чуть больше четверти (28%) придерживаются мнения, что скорее ничего не изменится. Для тех, кто получает больше 200 тысяч рублей в месяц, вводится прогрессивная шкала налогообложения, то есть чем больше они получают, тем больше платят налогов. Ставка налога для них составит от 15 до 22%. Больше половины россиян (65%) скорее согласны с мнением, что повышение налогов для людей с такими доходами — правильное и своевременное решение, почти треть (29%) не согласна, 6% - затруднились с ответом. Кроме того, каждый третий респондент (35%) считает, что повышение для людей с такими доходами незначительное, для них налоги можно еще поднять, 57% - не согласны с таким утверждением. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 8 и 15 июня 2024 года. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240627/volodin-1955756493.html

https://ria.ru/20240627/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20240627/bankrotstvo-1600141843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валерий федоров, вциом, министерство финансов рф (минфин россии), общество