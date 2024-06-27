https://ria.ru/20240627/oon-1955840526.html

Посол: Россия хочет передать суду ООН доказательства геноцида в Донбассе

Посол: Россия хочет передать суду ООН доказательства геноцида в Донбассе - РИА Новости, 27.06.2024

Посол: Россия хочет передать суду ООН доказательства геноцида в Донбассе

Россия планирует в ближайшее время представить в международный суд ООН доказательства совершения Киевом фактов геноцида в Донбассе, сообщил посол по особым... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:36

2024-06-27T13:36

2024-06-27T13:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россия планирует в ближайшее время представить в международный суд ООН доказательства совершения Киевом фактов геноцида в Донбассе, сообщил посол по особым поручениям, представитель РФ по делам в международном суде ООН Геннадий Кузьмин. Выступая в рамках Питерского международного юридического форума, он напомнил, "что "сейчас на рассмотрении еще одно резонансное разбирательство, с участием нашей страны, это "дело Украина против России" в рамках конвенции о геноциде". Он рассказал, что "очередной виток юридической войны против нас начался в 2022 году в связи с началом СВО". Сам документ, по его словам, был выбран Киевом как наиболее простой способ задействовать юрисдикцию международного суда. Конвенция не предусматривает досудебный переговорный процесс урегулирования споров. Иск можно подать в международный суд сразу. Кузьмин указал, что "само обвинение, высосано из пальца". "Украинская сторона заявила о том, что якобы Российская Федерация злоупотребила конвенцией для того, чтобы начать СВО", - добавил он, указав, что "Украину ждал провал". Представитель РФ напомнил, что "в начале февраля Суд вынес решение о юрисдикции, в котором согласился с аргументацией РФ о том, что признание ДНР и ЛНР осуществлялось в рамках права наций на самоопределение, а СВО относится к положениям, регулируемым иными нормами международного права, нежели конвенция о геноциде". "В итоге все обвинения в отношении России сняты, остался только один вопрос: Суд решил рассмотреть вопрос о том, совершала ли он Украина геноцид в Донбассе или нет",- пояснил Кузьмин. "Таким образом, Украина умудрилась будучи истцом оказаться на скамье подсудимых", - подытожил он. "Теперь нам предстоит представить в Суд доказательства совершения киевским режимом фактов геноцида, что мы и планируем сделать в ближайшее время", -заключил Кузьмин.

https://ria.ru/20240627/oon-1955830221.html

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