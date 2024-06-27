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Представитель в суде ООН оценил перспективы России по иску Украины

Представитель в суде ООН оценил перспективы России по иску Украины - РИА Новости, 27.06.2024

Представитель в суде ООН оценил перспективы России по иску Украины

Россия имеет хорошие перспективы в разбирательстве по иску Украины о геноциде в Международном суде ООН, заявил РИА Новости представитель Российской Федерации по РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:00

2024-06-27T13:00

2024-06-27T13:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россия имеет хорошие перспективы в разбирательстве по иску Украины о геноциде в Международном суде ООН, заявил РИА Новости представитель Российской Федерации по делам в Международном Суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. "Я не думаю, что устные слушания состоятся ранее, чем через полтора года. Перспективы в этом деле у нас достаточно благоприятные. У нас есть, что предъявить Украине", - сказал Кузьмин агентству на полях ПМЮФ-2024. Речь идет об иске Украины от 2022 года, в котором она обвинила РФ в нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. В своем решении от 2 февраля суд ООН решил существенно ограничить разбирательство, отказавшись рассматривать ряд претензий Украины к России. В своем иске Украина отмечала, что применение Россией силы во время спецоперации, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречило конвенции о геноциде. Однако суд счел, что не имеет компетенции принимать решения по этой части дела. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение, суд отверг все украинские заявления о том, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде, "злоупотребив" ею для оправдания начала операции, в итоге на рассмотрении суда остался только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение. Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ. В сентябре 2023 года в суде ООН прошли слушания, в ходе которых Россия выдвинула свои предварительные возражения, призвав признать иск неприемлемым и вынести решение о том, у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.

https://ria.ru/20240209/sud-1926439632.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мария захарова, сергей лавров, оон