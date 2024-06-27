https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955752176.html
Очевидец удара по Севастополю рассказал, как поминутно развивались события
Очевидец удара по Севастополю рассказал, как поминутно развивались события - РИА Новости, 27.06.2024
Очевидец удара по Севастополю рассказал, как поминутно развивались события
Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр, куда ВСУ 23 июня нанесли удар ракетой ATACMS с кассетной боевой частью, рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:17
2024-06-27T07:17
2024-06-27T07:17
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севастополь
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр, куда ВСУ 23 июня нанесли удар ракетой ATACMS с кассетной боевой частью, рассказал РИА Новости, как поминутно развивались события в день трагедии. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. "Где-то часов в 12 я пришел с сыном открыть наше кафе, начинался рабочий день. Мы, жители Севастополя, привыкли к учениям, но оповещения в этот раз не было. Люди спокойно лежали, когда в 12.15 послышались хлопки. Между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего секунд 45", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что в этот момент на пляже началась паника. "Паника в таких ситуациях - дело естественное, число пострадавших на глаз установить невозможно, но их было очень много, поскольку удар был осуществлен в самое людное время, там полотенце бросить негде было. По моим оценкам "трехсотых" (раненых - ред.) - точно больше 100 человек", - вспоминает Александр, который до открытия кафе был военным врачом. По его словам, уже в 12.30 на пляж приехали скорая помощь, МЧС и ГАИ: "Это быстро, учитывая его (пляжа) удаленное расположение от города". Александр отметил, что эвакуировали пострадавших не только экстренные службы, но и обычные граждане - кто-то сразу выбросил вещи из своих машин и повез раненых в больницу. В первую очередь забирали "тяжелых". Уже в 13.15 эвакуация с пляжа была завершена. "Мы чувствовали и чувствуем себя в Севастополе достаточно защищенными, хоть и "прилетает" к нам эти два года достаточно. Тем не менее мы уж точно не думали, что будут наноситься такие удары по гражданским", - сказал Александр.
https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955743423.html
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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, республика крым, россия, вооруженные силы украины, atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, ATACMS
Очевидец удара по Севастополю рассказал, как поминутно развивались события
Очевидец удара в Севастополе: между хлопками и разрывом кассет прошло 45 секунд
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр, куда ВСУ 23 июня нанесли удар ракетой ATACMS с кассетной боевой частью, рассказал РИА Новости, как поминутно развивались события в день трагедии.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
"Где-то часов в 12 я пришел с сыном открыть наше кафе, начинался рабочий день. Мы, жители Севастополя, привыкли к учениям, но оповещения в этот раз не было. Люди спокойно лежали, когда в 12.15 послышались хлопки. Между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего секунд 45", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что в этот момент на пляже началась паника. "Паника в таких ситуациях - дело естественное, число пострадавших на глаз установить невозможно, но их было очень много, поскольку удар был осуществлен в самое людное время, там полотенце бросить негде было. По моим оценкам "трехсотых" (раненых - ред.) - точно больше 100 человек", - вспоминает Александр, который до открытия кафе был военным врачом.
По его словам, уже в 12.30 на пляж приехали скорая помощь, МЧС
и ГАИ
: "Это быстро, учитывая его (пляжа) удаленное расположение от города".
Александр отметил, что эвакуировали пострадавших не только экстренные службы, но и обычные граждане - кто-то сразу выбросил вещи из своих машин и повез раненых в больницу. В первую очередь забирали "тяжелых".
Уже в 13.15 эвакуация с пляжа была завершена.
"Мы чувствовали и чувствуем себя в Севастополе достаточно защищенными, хоть и "прилетает" к нам эти два года достаточно. Тем не менее мы уж точно не думали, что будут наноситься такие удары по гражданским", - сказал Александр.